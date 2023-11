El Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana 'Splash' tanca amb el lliurament dels guardons

El Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana 'Splash', organitzat per la regidoria de Joventut i Infància de l'Ajuntament de Sagunt i la Conselleria de Cultura, va clausurar l'edició d'enguany amb la Gala de Lliurament de Premis 'Splash' 2023 que va tindre lloc el dissabte al Casal Jove del Port de Sagunt.

Iria Ros va ser l'encarregada de presentar l'acte, que va començar amb el lliurament del Premi al Millor Àlbum Nacional 2022 a 'Goya Saturnalia', de Manuel Gutiérrez i Manuel Romero, un àlbum que mostra art i política mesclats amb el dolor físic i espiritual d'un Goya pessimista i fosc.

El Premi al Millor Àlbum Internacional 2022 va ser per a 'Hierba', de Kerum Suk Gendry-Kim, que retrata en este àlbum les “dones consol” coreanes que servien sexualment a l'exèrcit japonés en règim de captivitat en la Segona Guerra Mundial.

'La cuenta atrás', de Carlos Portela i Sergi San Julián, va ser el guardonat amb el Premi Entender el Presente 2022, i és un retrat polític, periodístic i humà de la catàstrofe del Prestige l'any 2002.

El Premi Humor Gràfic se li va atorgar a Paco Alcázar, un dels clàssics de l'humor gràfic espanyol, que al llarg de la seua carrera ha publicat en nombroses capçaleres com Cinemanía, Rolling Stone i Mondo Sonoro, entre altres.

'Diez mil elefantes', de Pere Ortín amb dibuixos de Ramón Nsé Nsono, va aconseguir el Premi al Millor Guió, que permet la recuperació de la memòria colonial espanyola a Guinea Equatorial i el rescat dels treballs fotogràfics i documentals de Manuel Hernández-Sanjuán i la seua productora Hermic Films realitzats entre 1944 i 1946.

El periodista Jaume Vidal va ser guardonat amb el Premi Divulgació. El també investigador, articulista, prologuista, coordinador, comissari i autor ha posat bona part de la seua vida professional al servici divulgatiu dels còmics.

El Premi Sento Llobell Talent Jove va ser atorgat a Nadia Hadif, que es va graduar en Belles Arts. Tan interessant com ja va apuntar en 'El buen padre', el seu debut en el terreny del còmic, s'intensifica en 'Chacales', publicat per Sapristi Còmics, que li ha suposat una pluja de premis des de la seua publicació, inclòs el Premi El Ojo Crítico d’RNE.

El Premi Mass Media va ser per a Xavi Serra, que divulga sobre el còmic en el Diari Ara, a més de la seua labor en el periòdic, les seues col·laboracions, participacions i coordinacions en espais, mitjans i llocs com el CCCB, Time Out Barcelona, Umbracle o SoFilm, entre altres, amb el cinema com una altra de les seues grans passions, i coordina el Premi Vinyetari, sobre còmics i treballs de “no-ficció”.

Alfonso López, guardonat amb el Premi Una vida de viñetas, és un dels més prestigiosos autors nacionals de còmic. Atresora una àmplia trajectòria que abasta el seu treball com a autor i també la seua faceta com a editor de revistes en l'efervescent i convulsa època dels anys 70 a Barcelona, com són els casos de Cul de sac i Butifarra!. A més de col·laborar en capçaleres d'humor com El Jueves.

El Premi María Pérez Lacruz 'La Jabalina' de Memòria Històrica se li va concedir a Alfonso Zapico per la tetralogia La balada del norte, que en un principi l'obra, una història sobre la revolució dels miners d'Astúries, es componia de tres volums, però Zapico va trobar elements suficients per a crear un quart tom.

La gala va comptar amb la presència de l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i del regidor de Joventut i Infància, Roberto Rovira, a més de la majoria dels premiats. El Jurat del Festival Splash ha estat format per: Álvaro Pons (Càtedra del Còmic de la Universitat de València), Cristina Durán (autora), Miguel Ángel Giner (autor), Miguel Ángel Martín (Director Splash), i Fran García (Director de continguts Splash).