L’Acadèmia Valenciana de la Llengua presenta a Nova York 'Final Judgements', la traducció a l’anglés de 'Consells, proverbis i insolències', de Joan Fuster

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat Final Judgements, una traducció a l’anglés de Consells, proverbis i insolències de Joan Fuster, a càrrec de la lingüista nord-americana Mary Ann Newman. Prologada per l’escriptor també estatunidenc Adam Gopnik, l’obra és fruit d’una coedició entre l’Acadèmia i l’editorial Fum d’Estampa Press.

La presentació s’ha celebrat en el King Juan Carlos I of Spain Center de Nova York amb la presència de Newman i de Gopnik, i també de la directora general del Llibre i Promoció de la Lectura del Ministeri Cultura i Esport, María José Gálvez, i de l’escriptor Kirmen Uribe, tots ells moderats per Jordana Mendelson, directora del centre novaiorqués. A l’acte han assistit les acadèmiques i membres de la Comissió Joan Fuster, Escriptor de l’Any, Vicenta Tasa i Àngels Gregori.

La presidenta de l’Acadèmia ha intervingut a través d’una videotelefonada, en la qual ha agraït el treball de totes les entitats implicades en esta edició perquè l’obra de Joan Fuster siga coneguda i reconeguda més enllà de les nostres fronteres lingüístiques. Cantó ha destacat que Fuster “va ser un pensador universal compromés amb el seu entorn vital, amb una actitud intel·lectual, cívica i lúcida que l’equipara amb els millors pensadors europeus del segle XX”. Així mateix, la presidenta de l’AVL ha confiat que “el pensament de Fuster traspasse fronteres” i siga també reconegut “per les seues profitoses aportacions a la reflexió permanent sobre temes de tots els temps i d’una actualitat contundent”.

En el mateix sentit, s’ha expressat l’acadèmica Àngels Gregori, que considera que acostar esta obra al públic anglés suposa obrir una gran finestra d’oportunitats per als lectors, alhora que permet eixamplar la literatura valenciana més enllà de les pròpies fronteres. En opinió de Gregori, Consells, proverbis i insolències és una de les millors obres per a endinsar-se en l’univers fusteria “per l’enginy, l’habilitat mental, l’originalitat de les idees i la riquesa del món que s’insinua, amb dosis d’humor i ironia, construïdes com només saben fer-ho els grans mestres de les paraules”.

Gregori ha mostrat la seua satisfacció amb el resultat final d’esta traducció de Fuster. “Mary Ann Newman és una de les traductores més sòlides i prestigioses del món, a més de ser la gran ambaixadora de la nostra literatura als Estats Units. Newman ha acostat l’obra de Fuster a grans escriptors i crítics del país, i presentar la seua traducció a Nova York és fonamental per a situar l’obra de Fuster en el context internacional i donar-li la dimensió internacional que mereix”, ha destacat l’acadèmica.

Mary Ann Newman, per la seua part, ha agraït a l’Acadèmia el fet d’haver-li encarregat la traducció, ja que segons ha explicat li ha permés redescobrir la figura de Fuster. “Quan et dediques a la traducció, arriba un punt en què estàs pensant com l’autor. I en esta intimitat amb Fuster m’he adonat que era un jovenet. I m’ha sorprés moltíssim descobrir, a través dels aforismes, la seua sensualitat”, indica. La traductora també ha valorat el treball fet per l’AVL per donar a conéixer l’obra del pensador amb motiu del centenari del seu naixement. “Ha sigut una gran oportunitat i crec que s’ha aprofitat al màxim”, ha dit.

Edicions commemoratives

La publicació de Final Judgements posa punt final al treball que ha desenvolupat l’Acadèmia per a recuperar i editar algunes de les obres més significatives de l’assagista de Sueca amb motiu de la designació de Joan Fuster com a Escriptor de l’Any 2022.

Durant l’any, la institució ha col·laborat amb Edicions 62 per a publicar una nova edició no venal de Diccionari per a ociosos. A més, ha coeditat juntament amb l’editorial Rayo Verde, la traducció al castellà de Sagitari, a càrrec de Maria Rosich i amb pròleg de Mercedes Cebrián. També ha col·laborat en la coedició de Joan Fuster: poesia completa (1945-1987) amb la Institució Alfons el Magnànim, una obra que reunix la producció poètica de Joan Fuster. Salvador Ortells s’ha fet càrrec del pròleg i de l’edició seguint la proposta d’uns cicles temàtics que posen de manifest la vigència de la poesia vitalista de l’autor.