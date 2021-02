L’artista Azucena Vieites intervé l’IVAM amb cartells feministes ‘queer’

L’artista Azucena Vieites (Hernani, 1967) presenta a partir del dijous 18 de febrer un projecte expositiu per a l’IVAM en què intervé l’espai de trànsit del museu amb cartells creats a partir de fanzins feministes ‘queer’. Amb motiu de la presentació, l’artista conversarà amb Sandra Moros, conservadora de l’IVAM i comissària, el dijous 18 de febrer a les 19 hores a l’auditori del museu sobre aquesta proposta anomenada ‘Rehacer Break Out of Your Shell’, 2020-2021.

Azucena Vieites explica que “‘Break Out of Your Shell’ és el títol d’un llibre d’acolorir no sexista, dirigit a xiquets i xiquetes, que vaig descobrir i que vaig decidir usar per a un treball que consistia a dibuixar a partir de la lectura de textos feministes ‘queer’. M’interessa, sobretot, aquest procés d’abstracció de la imatge, de trencar la narrativitat, alterar el sistema d’escriptura”.

El projecte realitzat específicament per Azucena Vieites, que ocupa una paret i una vitrina al vestíbul de l’IVAM, està format per set cartells que reflexionen sobre qüestions de gènere. Alguns estan compostos per textos que, en l’origen, van ser pintats o dibuixats per l’artista a partir de motius extrets de fanzins o revistes feministes ‘queer’. Uns altres construeixen imatges que sorgeixen de dibuixos fets prèviament per Azucena Vieites i que deixen entreveure l’estil ‘Do It Yourself’ (DIY), que revelen la manera en què van ser penjats o exposats. L’últim cartell, que mostra la silueta d’un cos, adquireix en aquest ‘refer’ una nova funció: ser la carpeta que guarda els cartells quan estan plegats, a mitjan camí entre obra artística i publicació.

‘Rehacer Break Out of Your Shell’ té com a punt de partida el taller sobre fanzín feminista que va impartir l’artista mateixa amb estudiants de la ciutat de València basat en l’ús de l’estètica ‘low-fi’ i la noció del DIY. Les pràctiques DIY han caracteritzat el treball de Vieites des dels anys noranta, quan comença a prendre com a referència revistes independents o processos i imatges de la música ‘low-fi’, especialment dels grups de xiques ‘riot grrrl’, que trencaven els estereotips de gènere construïts per l’àmbit de producció cultural més comercial.

Una part molt rellevant d’aquest projecte també pren com a base alguns ‘collages’ del seu treball ‘Break Out of Your Shell’, 2009. L’acció de ‘refer’ és un procés habitual dins del treball de Vieites. Derivada d’aquest procés de treball característic de l’artista, sorgeix la qüestió fonamental sobre la finalització de les accions en la imatge, és a dir, sobre quan una obra pot donar-se per acabada; perquè en les seues superfícies es produeixen processos continus a manera de bucle infinit.

“Sempre he treballat amb la idea de ‘remake’ o de refer. Una mateixa imatge pot transformar-se en una cosa totalment distinta quan es fan servir diferents recursos com ‘collage’, serigrafia, fotografia, dibuix, etc. D’alguna manera, amb el meu treball pretenc donar una nova vida a imatges anteriors i, així, oferir noves lectures”, ha comentat Azucena Vieites.

La intervenció de l’artista guipuscoana podrà contemplar-se en alguns espais liminars de l’IVAM fins maig de 2021.