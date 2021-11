L’AVL clausura l’Any Carmelina amb l’edició de l’Obra completa

“Des de hui hi ha un abans i un després en la percepció l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas”, ha declarat Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la clausura de celebració de l’Escriptora de l’Any, acte que ha tingut lloc en el Centre Cultural La Beneficència, a València, on s’ha presentat l’edició de l’Obra completa de la “gran escriptora valenciana de la segona meitat del segle XX”.

Ferrer s’ha mostrat satisfet per l’esforç col·lectiu realitzat al llarg d’estos dos anys per a superar els obstacles enmig de la pandèmia i organitzar una extensa varietat d’actes commemoratius per a “redescobrir, divulgar, potenciar i valorar” l’obra literària de Carmelina. “L’escriptora ha traspassat les fronteres del silenci i de l’oblit per a situar-se en el terreny del reconeixement literari” ha conclòs el president de l’AVL.

Per la seua part, Verònica Cantó, secretària de la institució i també presidenta de la Comissió de l’Escriptora de l’Any, ha destacat tant les múltiples visions de la polièdrica capacitat literària de Carmelina Sánchez-Cutillas com la necessitat de reivindicar l’accés del públic lector a l’obra de l’escriptora, una dona rebel, una donassa, que en una època difícil va triar el valencià com a llengua d’expressió narrativa i lírica.

Maria Àngels Francès i Joan Borja, com a comissaris del bienni, han presentat els dos volums de l’Obra completa de Carmelina, que compren en el cas de la prosa: la narrativa publicada, inclosa Matèria de Bretanya, narracions curtes manuscrites inèdites, documents autobiogràfics, investigació historicoliterària, pròlegs, ressenyes i comentaris, articles periodístics i, finalment, discursos i parlaments.

Borja i Francés han coincidit en que l’obra de Carmelina és molt més que Matèria de Bretanya (1976) com ho demostra el volum dedicat a la poesia, apartat que “contribuix a evidenciar-ho, recordar-ho i posar-ho de manifest”. Carmelina és l’autora de poemaris tan estimables com Un món rebel (1964), Conjugació en primera persona (1969), Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (19976) i Llibre d’amic i amada (1980).

En l’Obra completa estan recollits altres poemaris quasi inèdits com Joiosa guarda, De la cendra i la flama, i Màxim desert nostre, a més d’altres composicions poètiques diverses que s’han donat a conéixer per primera vegada en este volum de poesia, que avarca també la més popular com llibrets de falla, codolades i nadaletes. Este doble volum es completa amb l’edició de l’Aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas.

La clausura, que ha comptat amb l’assistència del conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha servit per a agrair la família de l’escriptora, en particular als seus fills Lluís i Marisa del Romero, la seua col·laboració, un agraïment extensiu també per a les acadèmiques Verònica Cantó, Maribel Guardiola, Tudi Torró, Imma Cerdà i Maria Àngels Francés, i també per a Joan Borja, per l’excel·lent treball i a quants han participat en l’Any Carmelina.