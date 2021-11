L’espectacle ‘La mort i la donzella’ triomfa en la nit de les arts escèniques valencianes amb sis guardons

L'espectacle La mort i la donzella és el gran triomfador dels Premis de les Arts Escèniques valencianes amb els sis guardons als quals estava nominat en un acte, acollit aquest dilluns pel Teatre Principal de València, on es va celebrar la tornada dels teatres. L'obra Saguntiliada va guanyar el guardó a millor espectacle de teatre; Soledad va ser triat com a millor espectacle de dansa i el millor de circ va recaure en Paura.

Tal com es va anunciar fa uns dies, el premi d’honor que atorga Cultura de la Generalitat l’ha rebut l’entitat Payasospital, creada fa quasi 25 anys per intèrprets de circ que, coordinats amb equips mèdics i psicològics, donen suport al personal i els pacients dels hospitals. Payasospital és l’exemple de com la cultura ens cura des del punt de vista emocional i la força que té per a la nostra recuperació com a societat.

Totes les guardonades i guardonats de 2021

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport organitza, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, aquests premis que compten amb guardons per a 18 categories i que han tingut 54 nominacions en total, 3 per categoria, amb la presència de 29 espectacles diferents.

‘Saguntiliada’, de la companyia Hongaresa de Teatre, va obtindre el premi al millor espectacle de teatre; el millor espectacle de dansa, per a Soledad, de la companyia Titoyaya Danza; el millor espectacle de circ ha estat per a Paüra de la companyia Lucas Escobedo; el d’arts de carrer, ‘ex aequo’ per a Sènia, de la companyia Fil d’Arena i Roda, de Marea Danza; i el millor muntatge per a xiquets i xiquetes l’ha obtingut el muntatge Rebel·lió, de l’Escalante Centre Teatral i Marea Danza.

L’espectacle amb més premis d’aquesta edició ha sigut La mort i la donzella. Aquesta producció de l'Institut Valencià de Cultura, recentment reconeguda amb tres premis Max, ha rebut els premis a millor direcció coreogràfica per la seua directora i creadora, Asun Noales; millor il·luminació per a Juanjo Llorens; millor escenografia per a Luis Crespo; millor ballarina per a Carmela García; millor ballarí per a Eduardo Zúñiga; i millor música per a Telemann Rec, conjunt format per Aurora Baño i Pere Jou.

El premi a la millor direcció teatral ha recaigut en la directora i actriu Magüi Mira per l’obra Adiós, dueño mío; el premi a la millor actriu ha sigut per a Victoria Salvador per Proyecto Meitner; Roberto Hoyo ha sigut el millor actor per la seua interpretació en Lázaro i la millor artista de circ Angela Sáez per ‘Tranvía n.º 12’.

El millor text ha sigut el de Presoners, escrit pels autors Pasqual Alapont, Sonia Alejo, Chema Cardeña, Patricia Pardo, Rodolf Sirera i Begoña Tena.

Daniel Machancoses s’ha endut el reconeixement en la categoria de millor versió, traducció o adaptació pel text de El malfet d’Inishmaan.

El premi al millor vestuari ha sigut per a Marisa Ibañez i Svetlana Bokham pel seu treball en l’espectacle Karpaty.

A l’acte de lliurament dels guardons van assistir el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i representants de diferents institucions valencianes.