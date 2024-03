L'IVAM Alcoi acull una mostra de Josep Renau amb més de 180 obres de la seua etapa republicana i de l'exili

El Institut València d’Art Modern (IVAM) ha presentat en la seua seu d'Alcoi l'exposició ‘Josep Renau: fer l'art operatiu. Dissenyar l'avenir’, composta per més de 180 obres que mostren l'enginy i la sàtira agitadora d'un artista que va introduir a Espanya el fotomuntatge polític i va combatre amb la seua obra el ‘American Way of Life’.

La directora adjunta del Institut Valencià dArt Modern (IVAM), Sonia Martínez; l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés Pérez; la regidora de Cultura, Elisa Guillem; així com el comissari de l'exposició, Joan Ramon Escrivà, han presentat la mostra que romandrà oberta al públic fins al 8 de setembre de 2024 en IVAM Alcoi.

“Pintor, cartellista, fotomontador, muralista, il·lustrador, cineasta, professor, teòric, activista polític, intel·lectual compromés... Per a l'IVAM la figura de Josep Renau ha tingut des de sempre una especial significació”, ha afirmat Sonia Martínez, qui ha recordat que aquesta exposició es va presentar en el Museu Pati Herreriano de Valladolid l'any 2022 abans d'itinerar a Alcoi.

El títol de l'exposició al·ludeix al somni de Josep Renau de “fer l'art operatiu, que és només que siga part de la societat, eina en la crítica del present i en la construcció d'un futur millor”, així com a l'obstinació de l'artista per “dissenyar l'avenir, construir un futur millor, socialment just”, ha subratllat Sonia Martínez.

Així mateix, ha assenyalat que totes les obres de l'exposició procedeixen de la col·lecció de l'IVAM i de la Fundació Josep Renau. En aquest sentit, ha recordat que el museu va ser objecte en 1989 d'un extraordinari depòsit de la seua obra i del seu arxiu i biblioteca personal per part de la Fundació. “Des de llavors el museu ha fet un enorme treball de manteniment, catalogació, investigació i difusió transcendental per al coneixement públic i l'actual consideració de l'artista”, ha apuntat.

Per part seua, l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés Pérez, ha manifestat que aquesta exposició “ens permetrà conéixer millor a un dels artistes més importants del segle XX, una persona que entenia l'art com un compromís social, amb capacitat per a intentar canviar la societat en la qual no creia”.

Així mateix, la regidora de Cultura, Elisa Guillem, ha agraït a l'IVAM aquesta exposició que considera imprescindible ja que Josep Renau “és i hauria de ser referència” i ha recordat que l'artista valencià “va ser qui va encarregar el Guernica” i “va haver d'exiliar-se pel seu compromís amb les avantguardes”.

El comissari Ramón Escrivà ha explicat que l'exposició “es presenta a Alcoi de forma ampliada i aborda totes les seues facetes artístiques, especialment la política, però també la comercial”. La selecció d'obres de la mostra inclou cartells, revistes, documents i fotomuntatges que revisen la seua etapa republicana, el seu llarg exili a Mèxic (1939-1958) i estada en l'antiga República Democràtica Alemanya (1958-1982).

Josep Renau (València, 1907 - Berlín, 1982) és considerat com una de les figures més destacades de l'avantguarda republicana a Espanya. Durant la Guerra Civil va ocupar càrrecs de gran responsabilitat: entre setembre de 1936 i abril de 1938, Renau va ostentar la Direcció General de Belles arts del Govern de la República, posició des de la qual va impulsar l'evacuació del Tresor Artístic de Madrid, així com la posada en marxa del Pavelló Espanyol en la Fira Internacional de París de 1937. En 1938 es va incorporar a la Direcció de Propaganda del Comissariat General de l'Estat Major, des de la qual dirigirà l'agitació propagandística militar a Catalunya fins al final de la guerra.

Estructura de la mostra

La mostra s'estructura en cinc àmbits temàtics. El primer apartat aborda l'obra més avantguardista realitzada per Renau durant la Segona República i la Guerra Civil espanyola. Acompanya a aquesta secció introductòria una selecció de fotografies documentals de la Guerra Civil espanyola d'Agustín Centelles i Robert Capa.

En aquest apartat s'inclou també “una xicoteta selecció de fotomuntatges de l'artista alemany John Hearfield que va ser el gran creador del fotomuntatge polític i un dels màxims exponents de l'avantguarda alemanya al qual Renau va admirar i va adaptar part del seu discurs estètic i polític”, ha explicat Escrivà.

El comissari de l'exposició ha asseverat que Renau “va ser pioner a introduir el fotomuntatge polític dins de la pràctica artística, no sols des del punt de vista de la tècnica sinó com una manera d'entendre el món”.

El segon apartat de la mostra presenta una selecció d'obres realitzades durant el seu exili a Mèxic a partir de 1939, i presta una atenció especial al disseny de portades de la revista ‘Futur’, així com a la documentació per a la realització dels murals ‘Retrat de la burgesia’ i ‘L'electrificació total de Mèxic acabarà amb la misèria del poble’.

L'apartat tercer mostra una selecció d'obra gràfica comercial realitzada per l'agència Estudi Imatge / Publicitat Plàstica creada per Renau a Mèxic.

El quart apartat està dedicat a presentar, de manera íntegra i acompanyada d'abundant documentació procesual, la seua sèrie de 69 fotomuntatges més emblemàtica, ‘The American Way of Life’ “sens dubte el seu corpus d'obra més brillant i personal, a la qual dedicarà més de vint anys de la seua vida”, ha explicat Ramón Escrivà, que ha afegit que l'estètica “d'aquests fotomuntatges realitzats amb el context de la Guerra Freda entre els EUA i els països soviètics com a rerefons, continua vigent hui dia”.

El cinqué i últim apartat mostra els projectes i esbossos produïts per Renau per a la realització de murals ceràmics de grans dimensions en edificis públics de l'antiga República Democràtica Alemanya (RDA) durant la dècada de 1970.