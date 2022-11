L’IVAM apropa l'art modern als tres pobles valencians menys habitats

Una obra realitzada amb materials abandonats, una bancada de fusta que anima a la celebració o un recorregut que convida a descobrir sons del paisatge són algunes de les peces creades pels artistes que participen en la tercera fase de ‘Confluències’, el projecte de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per a acostar l’art contemporani als pobles menys habitats de la Comunitat Valenciana.

Pep Vidal, Rubén García i el col·lectiu Makea Tu Vida són els artistes seleccionats que han intervingut a Sempere, Carrícola i Puebla de San Miguel, pobles que tenen el títol dels menys habitats de la província de València. Les obres han sigut el resultat de residències en aquests municipis, inclosos en la Ruta 99, amb l’objectiu de reflexionar sobre la perifèria, l’abandó rural, el fet d’habitar i la memòria.

Amb motiu de la presentació de les peces artístiques, l’IVAM organitza una visita amb autobús dissabte que ve 5 de novembre a Puebla de San Miguel, situat als contraforts de la serra de Javalambre, a la comarca del Racó d’Ademús.

‘Confluències. Intervencions artístiques als pobles de la Ruta 99’ va començar l’any 2021 i al llarg de tres anys comptarà amb la participació d’un total de 12 artistes per a intervindre en 24 pobles. Després de passar per les localitats menys habitades de Castelló, el projecte prossegueix a València la presentació d’aquestes tres propostes que aborden qüestions com el territori, l’ecologia, el disseny, la identitat o la memòria.

Intervencions artístiques

El biòleg, audioartista i comissari independent Rubén García (Bicorp, 1974) proposa l’exploració de l’univers sonor de Carrícola a través de l’escolta activa de l’entorn. D’una banda, amb el disseny d’un recorregut o guia sonora que inclou punts estratègics que conviden a indagar acústicament en una àrea determinada. D’una altra, amb la composició de sons amagats, ‘Amagats’, en què, mitjançant l’edició i la mescla de diferents enregistraments, pretén donar una mostra de l’entorn no audible.

Pep Vidal (Rubí, Barcelona, 1980) és llicenciat en Matemàtiques i doctor en Ciències Físiques i compagina la pràctica artística amb la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu projecte, ‘Los límites del control’, planteja una intervenció amb la qual evocar la història inundada per l’aigua i reflexionar sobre els límits del control en el xicotet municipi de Sempere (la Vall d’Albaida). L’artista ha recuperat els materials que romanien semiocults i abandonats en una parcel·la pròxima a l’embassament de Bellús, reordenant los en un intent de passar del caos a l’ordre (control), amb la possibilitat de tornar a ser inundades per l’aigua o la vegetació (descontrol).

Makea Tu Vida és un col·lectiu que treballa en el territori que hi ha entre el disseny i l’ecologia. En aquesta intervenció han intentat generar, al voltant de la plaça de l’Església de Puebla de San Miguel, un espai de convivència per a les veïnes i els veïns. Per a fer-ho, han reutilitzat una gran biga de fusta en la qual han inscrit “La _______ del pueblo”, un missatge incomplet obert a la lliure interpretació de les persones que passen pel lloc.

Tots els projectes emmarcats en ‘Confluències’ han sigut possibles gràcies a l’ajuda –abans, durant i després dels seus períodes d’estada– dels ajuntaments i agents locals, i dels habitants dels municipis, que van facilitar allotjaments, trobades i converses per a poder dur a terme las propostes artístiques.