L’IVAM obri un pont creatiu amb les zones rurals de la Comunitat Valenciana a través de les obres dels artistes del programa Confluències.

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta l’exposició ‘Confluències. Entre l’arxiu i la intervenció’, composta per dotze noves obres que dialoguen, des del museu, amb les intervencions artístiques desenvolupades en zones rurals de la Comunitat Valenciana en el marc del programa Confluències.

Les peces que reflexionen sobre el paisatge, la memòria, la identitat, el territori, la despoblació o les cures, són dels artistes Bleda y Rosa, Carlos Izquierdo, Fent Estudi, La Cuarta Piel, Laura Palau, Lola Zoido, LUCE, Makea Tu Vida, Pep Vidal, Pilar Beltrán, Rubén García i Sandra Mar.

Els dotze creadors, en la seua major part de la Comunitat Valenciana, han format part des de 2021 del programa Confluències desenvolupat en les 24 poblacions més xicotetes del territori valencià, amb menys de cent habitants.

L’exposició, que es podrà veure en l’IVAM Centre Julio González fins al 3 de novembre, ha sigut presentada este dimecres per la directora adjunta de l’IVAM i comissària de la mostra, Sonia Martínez, la cocomissària de l’exposició i coordinadora del programa, Eva Bravo, i pels artistes participants.

Sonia Martínez ha explicat que esta exposició “és una acció més d’un projecte complex, que és al mateix temps una línia de suport a la investigació i creació, un programa de residències artístiques i de mediacions i un artefacte d’escolta i devolució en el territori de la Comunitat Valenciana”.

Este programa s’inserix dins de la línia de ‘l’IVAM al territori’, “una línia que entén que el museu és permeable i s’estén més enllà de les parets del Centre Julio González i que defén els drets culturals de la ciutadania, independentment del seu lloc de residència”, ha explicat la directora adjunta de l’IVAM.

Confluències es va iniciar en l’estiu de 2021 i ha recorregut les comarques més despoblades de l’interior de la Comunitat Valenciana. Segons Martínez “dissenyem un programa processual, que té com a eixos l’escolta a l’entorn i la intervenció en este a través de dinàmiques respectuoses, fruit del diàleg amb els diferents agents que habiten i custodien el territori”.

Per la seua part, Eva Bravo, ha explicat que, a partir d’estes relacions, “s’han proposat intervencions artístiques específiques, mirades singulars i pròximes que ens conviden a la reflexió”.

L’exposició en l’IVAM es presenta en dos parts: la primera conta, arxiva i actualitza el que ha tingut lloc en estes vint-i-quatre poblacions. La segona mostra dotze obres noves que dialoguen amb els processos previs en diverses direccions.

“Algunes intervencions en sala resignifiquen materials realitzats durant els seus processos en el territori, com Res Communis de Bleda y Rosa, escultures efímeres, porteries instal·lades a Torralba del Pinar i Pavías; o els sabons produïts en Actos de Conciliación per Pilar Beltrán per a Villanueva de Viver, l’olor dels quals inunda ara la sala”, ha explicat Bravo.

A més, la comissària ha assenyalat que altres peces “aprofundixen en els processos iniciats en les localitats, com la proposta de Fent Estudi i la seua correspondència postal amb Herbers; el registre fílmic en 16 mm de Laura Palau entorn de la tradició carbonera a Vallibona; o les cartes sonores de Carlos Izquierdo, que ens porten les veus de la diàspora de Fuentes de Ayódar i Higueras”.

Altres peces utilitzen materials descartats per a generar noves propostes. Així, Lola Zoido ha utilitzat els vídeos gravats durant les seues residències per a materialitzar alguns elements amb impressions en 3D; o el col·lectiu Makea Tu Vida que, amb el sobrant de la biga després de la construcció de les seues dos peces de La ---------- del pueblo, n’ha elaborat una nova que completa el buit de la frase amb la paraula ‘GENT’.

D’altra banda, altres artistes posen el focus en les metodologies per a fer les seues noves peces. En este sentit, LUCE ha generat una composició de deu imatges expandint l’escriptura per racons i espais recòndits de l’IVAM; en la mateixa línia, Rubén García proposa escoltar els sons inaudibles del museu. Pep Vidal, per la seua part, presenta una peça escultòrica en la qual continua explorant l’ordenació i classificació de materials, en este cas desconstruint un piano.

Per la seua banda, Sandra Mar i La Cuarta Piel partixen de les derives especulatives dels seus projectes a Torrechiva i Palanques, per a generar les obres, aprofundint en la idea del ‘tresor’ i l’escriptura en el cas de la ceramista; i dels canvis d’estat del greix del mecanisme del rellotge del campanar del poble, en el cas del col·lectiu d’artistes.

La mostra es completa amb la projecció d’un documental en el fons de la sala, realitzat per La Cosecha Comunicación. “Este audiovisual funciona com a registre del procés i com a agraïment a les persones, institucions i pobles implicats” ha afegit Sonia Martínez.

La directora adjunta de l’IVAM ha conclòs que no es pot entendre esta exposició “com una fi de trajecte, sinó com un moment d’amplificació d’uns certs reptes i també oportunitats, tant ecosocials com culturals i relacionals”.

Confluències, en el territori

Les intervencions artístiques de Confluències es poden visitar en: Alt Millars (Espadilla, Fuentes de Ayódar, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat i Villamalur), Mancomunitat de l’Alt Palància (Fuente la Reina, Higueras, Matet, Pavías, Sacañet i Villanueva de Viver), i Els Ports (Castell de Cabres, Herbers, Palanques, Vallibona i Villores), en el cas de la província de Castelló.

També a la Puebla de San Miguel, Carrícola i Sempere, a la província de València; i a Benillup, Benimassot, Famorca i Tollos, a la comarca alacantina del Comtat. Les vint-i-quatre localitats, amb una població inferior als cent habitants, formen part de la Ruta 99.