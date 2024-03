L’IVAM redescobrix un Eusebio Sempere únic que es va fer artista a París

L’Institut València d’Art Modern (IVAM), en col·laboració amb el MACA-Museu d’Art Contemporani d’Alacant, ha presentat l’exposició ‘Sempere a París’ en la qual, per primera vegada, s’incidix en una etapa essencial en la formació d’Eusebio Sempere (Onil, Alacant, 1923-1985) com a artista: la seua estada a París des de 1948 fins a 1960.

En l’acte de presentació de la mostra, que s’inaugura este dijous, 14 de març, al Centre Julio González, han participat la directora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar; la directora adjunta de l’IVAM, Sonia Martínez; la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, Nayma Beldjilali; i la conservadora i responsable de les col·leccions del Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), Rosa Castells.

Pilar Tébar ha recordat que Eusebio Sempere “és l’artista alacantí més universal i un dels màxims representants de l’art òptic i cinètic” i ha destacat “la seua enorme generositat amb la donació de la seua col·lecció particular a la ciutat d’Alacant, amb la qual es va poder configurar el MACA”.

Per la seua part, la directora adjunta de l’IVAM, Sonia Martínez, ha assenyalat que l’exposició “reunix més de 70 obres sobre l’estada de Sempere a París on arriba amb la intenció de conéixer la modernitat i on viu temps difícils, a pesar dels xicotets èxits”.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, Nayma Beldjilali, ha ressaltat la importància del conveni de col·laboració entre l’IVAM i el MACA en una exposició “que ens permet conéixer la vida de l’artista entre 1948 i 1960, una època clau per a la seua carrera artística”.

Així mateix, la conservadora i responsable de les col·leccions del Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), Rosa Castells, ha assenyalat que mai fins ara “s’havia incidit d’esta manera en una etapa fonamental en l’obra de Sempere, ja que és a París on es va fer artista”.

En este sentit, ha explicat que és en esta etapa parisenca “quan aprofundix en l’abstracció geomètrica mentres construïx un vocabulari artístic propi que queda reflectit en dos sèries fonamentals en la seua trajectòria: els gouaches de París i els seus relleus lluminosos” i ha ressaltat que un nombre molt important d’obres d’estes dos sèries es conserven en les col·leccions de l’IVAM i del MACA.

Castells ha detallat que el conjunt complet dels gouaches de París “està compost per quasi un centenar d’obres i ací exposem un total de 57. La majoria d’eixe centenar es troben en col·leccions públiques, i és l’IVAM amb 23 i el MACA amb 62 els qui atresoren eixe treball que Sempere desenvolupa a París de manera callada i silenciosa. Són treballs senzills, emotius i ingenus que van complicant-se, buscant el volum, la profunditat i el moviment”.

Pel que fa als relleus lluminosos, en ‘Sempere a París’ es mostren un total de nou, “una sort d’artefactes amb instal·lació elèctrica que simulen el moviment a través dels diferents plans il·luminats alternativament on es retallen les formes geomètriques”.

Procedència de les obres

Encara que la major part de les obres que componen la mostra procedixen dels fons del MACA i de l’IVAM, s’exhibixen també obres procedents de la Diputació de València, de la Fundació Mediterráneo, del Museu Patio Herreriano o del MUBAG, entre altres.

La mostra també inclou les primeres peces que va fer Sempere a París i al voltant de 70 documents inèdits, entre els quals destaca el seu epistolari amb altres artistes com Julio González, amb la cantant i cupletista Raquel Meller, amb el seu mestre Alfons Roig, amb el crític Vicente Aguilera Cerni i amb Loló Soldevilla, la pintora cubana agregada cultural de l’ambaixada de Cuba a París amb qui va mantindre una relació amorosa i professional. “Hem volgut ressaltar la relació entre Sempere i Loló, ella va ser un suport important per a Sempere”, ha afirmat Castells.

La selecció de documentació de la mostra, que inclou àlbums de retalls, textos de l’artista, material de premsa, fotografies o cartes, mostra este univers de relacions socials que va mantindre Sempere a París i que són la base de la seua personalitat. Els documents procedixen dels Arxius de l’IVAM i del MACA, de l’Arxiu Alfons Roig del MUVIM, de la Fundació Mediterráneo, així com de la Biblioteca i Centre de Documentació del Museu Reina Sofia.

Sonia Martínez ha conclòs recordant que la seu de l’IVAM a Alcoi es va inaugurar l’any 2018 amb una retrospectiva dedicada a Sempere, organitzada pel Museu Reina Sofia. En 1998 l’IVAM també li va dedicar una gran exposició comissariada per Pablo Ramírez. “Era necessari plantejar esta mostra sobre un creador fonamental, un dels primers artistes espanyols que va exposar al MOMA”, ha resumit.