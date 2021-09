L'Orquestra de la Comunitat Valenciana debuta en Ensems, sota la direcció de Juanjo Mena

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) debuta en el festival Ensems el divendres 17 de setembre a l’Auditori de les Arts, a les 20.00 hores. La formació titular de les Art, sota la direcció musical de Juanjo Mena, fa la seua primera incursió en el festival degà de música d’avantguarda i experimental a Espanya amb un programa dedicat a la compositora finlandesa Kaija Saariaho, figura imprescindible en la música dels segles XX i XXI, de qui s’interpreten dues de les obres més representatives: ‘Circle Map’ i el concert per a clarinet ‘D’Om le Vrai Sens’.

Kaija Saariaho, a pesar de ser una autora inèdita en la programació de l’OCV, és, com assenyala el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, “una de les referències de la composició actual en termes absoluts, amb presència en els principals teatres i auditoris del món”.

“En aquest sentit”, explica Iglesias Noriega, “el concert que dirigeix Juanjo Mena insisteix en l’aposta de les Arts per ampliar repertoris i mostrar la màxima diversitat d’estils musicals, així com per reforçar els vincles de la institució i dels seus actius artístics amb el teixit cultural valencià, que per primera vegada prenen part activa en Ensems”.

L’expressiva música de Saariaho fusiona les tendències modernes de composició amb la tradició, i reflecteix la seua passió per la naturalesa. Les seues obres són programades per orquestres del prestigi de les filharmòniques De Los Angeles i Berlín, i ha escrit òperes per encàrrec per als teatres i festivals més importants.

Destaca en la seua trajectòria la col·laboració amb el Festival de Salzburg, on es va estrenar ‘L’amour de loin’, posteriorment representada al Metropolitan de Nova York. Així mateix, aquest estiu, el Festival d’Aix-en-Provence va acollir l’estrena mundial de la seua última òpera, ‘Innocence’, celebrada amb gran èxit de públic i l’aplaudiment unànime de la crítica internacional, que ha definit el treball de la finlandesa com la seua gran obra mestra.

Juanjo Mena és considerat com una de les batutes espanyoles amb més projecció internacional. L’actual director principal del Cincinnati May Festival i acreditat expert en la música contemporània assumeix la direcció musical d’aquest concert després d’inaugurar la temporada de les Arts a Alacant amb dos concerts a Teulada i Alcoi.

Una fusión de música orquestral i electrònica

Saariaho fusiona música orquestral i electrònica a partir de sis estrofes de poesia del poeta persa Rumi del segle XIII en ‘Circle Map’ (2012). L’obra, que va gaudir d’una excel·lent acollida per part de la crítica, s’ha estrenat als principals auditoris internacionals. El mateix Juanjo Mena va dirigir l’obra en la seua estrena americana amb la Boston Symphony Orchestra.

‘D’Om le Vrai Sens’ (2010) és un concert per a clarinet i orquestra en sis moviments, que Saariaho va compondre per al seu compatriota Kari Kriikku, virtuós clarinetista que també interpretarà la peça per al públic de les Arts. L’obra està inspirada en el cicle medieval de sis tapissos ‘La dama i l’unicorn’, que descriu de manera simbòlica els cinc sentits de l’ésser humà junt amb un misteriós sisé.

Les Arts és Simfònic

Les Arts recorda que el preu de les localitats per al concert de Juanjo Mena amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana oscil·la entre els 15 i 25 euros. L’Auditori de les Arts rebrà dins de la temporada 2021-2022 les principals batutes del circuit internacional. Junt amb els retorns dels directors espanyols més internacionals, Gustavo Gimeno, Juanjo Mena i Josep Pons, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana treballarà per primera vegada amb Riccardo Minasi i Mark Elder en el primer any de James Gaffigan com a director musical.