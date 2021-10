L’Orquestra de València, Liebreich i Leonskaja enceten la temporada 2021/22 del Palau de la Música

L’Orquestra de València inicia aquest dijous la temporada 2021/22 'VLC, Ciutat i Música' del Palau de la Música, amb un gran programa inaugural que serà dirigit pel mestre alemany Alexander Liebreich, que comença la seua titularitat al capdavant de la formació simfònica valenciana. D’esta manera, el públic assistent podrà escoltar, a les 19.30 hores, a l’Auditori de Les Arts, el Concert núm. 2 per a piano i orquestra en si bemoll major, op. 83 de Johannes Brahms, que serà interpretat per la concertista georgiana Elisaberth Leonskaja. Completen el programa Per la flor del lliri blau de Joaquín Rodrigo i la Suite de l’Ocell de foc (1919) d’Ígor Stravinski.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorat este primer concert que “potser reunix les essències de la nostra programació, com són la sàvia combinació del gran repertori internacional amb la visibilització de les obres dels nostres compositors”. A més, Tello ha volgut valorar la figura de Liebreich com a nou titular, que “inicia una etapa molt il·lusionant, amb molts bons i originals projectes artístics de qualitat i de dinamització per al professorat, que de bon segur redundaran en eixa excel·lència que estem treballant per a imprimir a l’Orquestra”.

En la Temporada de Tardor que s’inicia demà, Liebreich dirigirà en quatre ocasions, amb un repertori en el qual, les i els abonats i el públic en general, podran escoltar àries de Wolfgang Amadeus Mozart amb la soprano Nurial Rial i el tenor Martin Mitterrutzner; les simfonies núm. 1 de Brahms i núm. 38 “Praga” de Mozart, així com els concerts per a violoncel núm. 1 de Haydn i el de Korngold amb l’artista en residència de la present temporada, Pablo Ferrández. I a més, dels compositors valencians, dirigirà la “Sonata del sur” per a piano i orquestra d’Óscar Esplá amb Carlos Apellániz i l’obra “De la huerta valenciana” de Francisco Cuesta.

D’esta combinació entre les obres del gran repertori i les valencianes, el director del Palau, Vicent Ros, ha volgut incidir en què “hem de ser conscients que el fet que batutes nacionals i internacionals, com són el mestre Liebreich, però també la japonesa Nodoka Okisawa, Karel Marc Chichon, Shiyeon Sung, Pablo Heras-Casado, François López-Ferrer, Kahchun Wong o Ramón Tebar, entre altres, dirigiran en la mateixa temporada les partitures de compositors i compositores valencianes, i això és una cosa poc habitual en les programacions anteriors del Palau, suposant un suport decidit al nostre patrimoni musical”.

També en esta temporada de Tardor, la japonesa Nodoka Okisawa amb la gran violinista Midori, interpretaran el concert per a violí de Brahms i la Simfonia núm. 3 “Renana” de Schumann, mentre que Ramón Tebar dirigirà al pianista Marc-André Hamelin amb la “Rapsòdia sobre un tema de Paganini” de Rajmàninov i la Simfonia núm. 4 “Romàntica” d’Anton Bruckner.

Liebreich i Leonskaja

Alexander Liebreich va estudiar a la Hochschule für Musik und Theater de Munic i al Mozarteum de Salzburg i part de la seua experiència inicial la va aconseguir al costat de Michael Gielen i Nikolaus Harnoncourt, destacant la influència que va tindre sobre ell el seu mentor Claudio Abbado, el qual li va convidar a unir-se a ell com a assistent en produccions del Festival de Salzburg amb la Berliner Philharmoniker i a Bozen amb la Gustav Mahler Jugendorchester. És també director principal i director artístic de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga des de 2018 i director artístic del Festival Richard Strauss en Garmisch-Partenkirchen des d'aqueix any, la qual cosa li va portar a ser elegit director de la Richard-Strauss-Society. Com a director convidat, ha dirigit orquestres com la Concertgebouw, Simfònica de la BBC, Runfjunk-Sinfonieorchester Berlin, Sinfônica do Estat de São Paulo, Simfònica de Sant Petersburg, Simfònica de NHK o la Tonhalle Zürich.

Elisabeth Leonskaja ha seguit els passos dels grans músics russos de l’època soviètica, com Oistrakh, Richter i Gilels. Ha guanyat els premis dels concursos internacionals de piano Enescu, Marguerite Long i la Reina Isabel. Ha col·laborat com a solista amb pràcticament totes les orquestres més importants del món, dirigides per Dausgaard, Dutoit, Fedoseyev, Fischer, Sokhiev i Temirkánov, entre molts altres. Les seues gravacions més destacades inclouen els concerts de piano de Txaikovski amb la Filharmònica de Nova York, els de Chopin amb la Filharmònica Txeca i els concerts de piano de Xostakóvitx amb l’Orquestra de Cambra de Sant Pau.