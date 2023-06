Los largometrajes dirigidos por Ioseb 'Soso' Bliadze y Gisela Delgadillo ganan la Sección Oficial del XIV Humans Fest

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia desde 2009, ha concluido su XIV edición con una gala de clausura en la que la guionista y actriz principal Taki Mumladze ha recogido el premio a Mejor Largometraje de Ficción de la Sección Oficial de este año por A room of my own. Por su parte, el Mejor Largometraje Documental ha recaído en Kenya, de Gisela Delgadillo. El acto ha tenido lugar en la noche del sábado 10 de junio en el MuVIM, donde se han reunido cerca de 200 personas del ámbito cultural y social para acompañar la entrega de los galardones. De las seis películas premiadas por los jurados, cuatro están dirigidas por mujeres.

Ioseb 'Soso' Bliadze es un director georgiano que ha despuntado en los últimos años. El guión de A room of my own lo firma junto a Taki Mumladze, quien también interpreta a la protagonista de la película: Tina, una mujer que ha perdido su rumbo en la vida y le alquila una habitación a Megi, gracias a la que descubre qué se siente al ser libre y capaz de tomar sus propias decisiones. Filmada durante la pandemia, este largometraje evoca la “habitación propia” de Virginia Woolf y refleja el proceso de emancipación interior de una joven superviviente de violencia de género repudiada por una sociedad machista y conservadora.

De acuerdo con el jurado de esta categoría, A room of my own destaca “por retratar de forma precisa y profunda el viaje de una mujer hacia el descubrimiento de otra realidad posible de independencia y libertad personal; y describir con sutilidad y destreza cómo, a través del referente de otra mujer y los cuidados que de forma natural surgen entre ellas, consigue tomar las riendas de su propia vida”.

Por su parte, Kenya es el retrato de una mujer trans que vive en la ciudad de México y presencia cómo una amiga, que también es trabajadora sexual transgénero, es asesinada por un cliente. A partir de ahí, inicia una lucha por la justicia que implica defender su derecho a ser y el de sus compañeras, como también enfrentarse a sus propios miedos. El jurado ha elegido la propuesta de la mexicana Gisela Delgadillo como Mejor Largometraje Documental por reivindicar “un colectivo vulnerable y violentado” que está “en lucha contra una opresión generalizada y global”.

Asimismo, destacan “el tratamiento narrativo que hace evolucionar la historia en consonancia con la propuesta, con un personaje principal, Kenya, que se presenta de manera natural, sin victimismo ni artificio, haciendo gala de un realismo documental”. También valoran “un montaje cuidado” y que aborde “la historia de una causa colectiva llena de personajes sinceros que aportan credibilidad, lejos de maniqueísmos”.

Tanto A room of my own como Kenya han sido estrenos estatales en el marco del Humans Fest. De hecho, este año el festival ha contado con 11 largometrajes en su Sección Oficial, de los cuales siete se han proyectado por primera vez en España. A las dos películas ganadoras se han sumado en este sentido Ópalo, El hombre sin culpa y Los agitadores en ficción y And still I sing junto a Old fashion, new life en género documental.

Sección oficial de cortometrajes

El premio a Mejor Cortometraje de Ficción ha recaído en Cosas de niños, dirigido por Bernabé Rico, que muestra las reacciones en una escuela de primaria cuando un niño acude a la fiesta de disfraces por Navidad vestido de Wonder Woman. Para el jurado ha sido crucial “abordar un tema de actualidad y cercano para el público, hablando explícitamente de derechos humanos con una perspectiva feminista y reflejando un planteamiento constructivo y pacífico”.

Además, han decidido conceder una mención especial en esta categoría competitiva a Over Mij de Ali Asgari “por abordar el tema de la opresión femenina y la importancia de la sororidad con un lenguaje cinematográfico sobrio y unas interpretaciones muy creíbles”

Por otro lado, Hondarrak, de Paula Iglesias, ha sido el Mejor Cortometraje Documental. Un trabajo que habla sobre el deterioro del sistema de cuidados mediante las historias de dos mujeres. El jurado lo ha elegido por su “trabajo narrativo, fotográfico, sonoro y documental”, así como “una narrativa visual y simbólica muy cinematográfica que, al mismo tiempo, realiza su particular denuncia social sobre los derechos humanos de las mujeres”.

Iglesias ha recogido el premio de manos de Cristina Ramon, la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, quiénes han sido parte activa del festival a través de la implicación de 66 activistas que han participado de una u otra manera.

Cortos valencianos

La Sección Oficial de Humans Fest incluye dos premios para creaciones valencianas. Así, el premio a Mejor Cortometraje Valenciano se ha otorgado a Hàbitat, de Elena Escura, “por su originalidad y emotividad a la hora de tratar un tema que ha perdido la atención, pero que continúa siendo una realidad en el día a día de muchas personas: los desahucios”, en palabras del jurado. Por su parte, el premio EDAV a Mejor Guión de Cortometraje Valenciano ha sido para The way I welcome you, de Amparo Fortuny, por su “guión donde se complementan con habilidad el registro documental y testimonial con el de ficción” y por poner de relieve “la conflictividad del derecho/deber de acogida a las personas refugiadas políticas y/o económicas”.

Talento joven

Humans Fest tiene una sección histórica dentro de su competición oficial: 1 minuto, 1 derecho, cuyo objetivo es promover el cine como una herramienta de defensa de los derechos humanos entre el alumnado valenciano. Este año ha sido posible gracias a la participación de estudiantes de Comenius Centre Educatiu, IES Puçol de Puçol, CEIP Angelina Carnicer de València, Grado en Comunicación Audiovisual de la Universitat de València, Máster en Animación de la Universitat Politècnica de València y La Nau Gran de la Universitat de València. Elegido mediante votación del público, el trabajo ganador ha sido Un día. Ni más, ni menos, realizado por estudiantes del CEIP Angelina Carnicer de València.

El jurado de la XIV edición de Humans Fest ha estado formado por 18 profesionales del ámbito cinematográfico y social: Avelina Prat, Laura Herrero Garvín, Elvira Cámara López, Sara Mansanet, Ricardo Macián, Laura Martínez, Pilar Martínez, Fran Fernández, Isabelle Mamadou, Lucy Polo, Sixto García, Eva García, Elena Belenguer, Gloria March, Sénia Mulayali, Jordi Juan Martínez Sánchez, Anna Juesas García y Óscar Valle García.

La edición más participativa

Humans Fest ha celebrado su XIV edición del 1 al 10 de junio. Durante estos días se han proyectado 40 películas de diferentes países, como Argentina, Marruecos, Martinica, Colombia, China, España, México, Afganistán, Eslovenia, Francia y Georgia. Además, el festival ha producido y mostrado siete cortos de talleres participativos.

Una de las grandes novedades de este año ha sido que, gracias a un acuerdo de colaboración entre Fundación por la Justicia y Fundación ONCE, cinco sesiones de cine se han realizado con audiodescripción, de manera que las personas con alguna discapacidad visual han podido disfrutar de ellas. Asimismo, por primera vez en la historia del festival se ha conseguido que una plataforma de vídeo bajo demanda como Filmin incluya 14 de esas 40 películas a competición, lo cual amplía el alcance de Humans Fest al público estatal.

A todo ello se suman múltiples actividades en las que han colaborado hasta 66 activistas de 40 entidades diferentes. Este ha sido el caso de, por ejemplo, los llamados Vermuts Humans, un coloquio distendido para reflexionar con protagonistas de diferentes luchas por los derechos humanos. Asimismo, el festival ha completado su programación con una exposición de fotoperiodismo: Els carrers seran sempre nostres, que comprende una selección de fotos de Eva Máñez sobre las movilizaciones feministas en València.

Por segundo año consecutivo, el cine se ha llevado a las calles de la ciudad de manera gratuita con las sesiones “a la fresca” en el patio del CEIP Ballester Fandos, en el barrio de la Malva-rosa, y en la Plaza Jardín de la Ermita, en el barrio de Orriols. Y, por último, se ha organizado un “ciclo de autora” de la mano de Isabel Coixet, quien ha recibido el premio honorífico de este año, por lo que no solo asistió a la gala de inauguración, sino que también protagonizó una proyección especial de Mi vida sin mí y un coloquio por el 20º aniversario de su estreno.

Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network. Su XIV edición se celebra gracias a la colaboración de Conselleria de Cooperació, Diputació de València, Ajuntament de València, Institut Valencià de Cultura, Caixa Popular y Teika. Por su parte, la radiotelevisión autonómica valenciana À Punt es el medio oficial del festival.