Les editorials valencianes tindran un estand propi en la Fira del Llibre de Frankfurt

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, acompanya les editorials valencianes en un estand propi de la Generalitat en la Fira del Llibre de Frankfurt, una de les cites més importants del sector. Assistirà a l’obertura d’aquesta el 18 d’octubre i passarà la jornada del 19 d’octubre en els espais valencians junt amb la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga.

Les editorials que exposaran en l’estand de la Generalitat són Media Vaca, Andana Editorial, Litera Libros, L’Oronella-Foment de les Lletres Valencianes, Iglú-Ole Libros, Edicions Bromera, Fandogamia Editorial, Ediciones Babylon, Grupo Editorial Sargantana - Desfiladero - Aleta - Brief, Pre-Textos i ACEN Editorial. Des del 19 fins al 23 d’octubre mostraran les seues novetats bibliogràfiques.

També s’exposarà ‘El llibret de falla: una oportunitat cultural’, en un estand que ha reservat la Generalitat en el recinte firal. Aquesta mostra està formada per uns cent llibrets de falla i altres objectes complementaris que daten des de 1855 fins als nostres dies. L’exposició va ser estrenada en l’IVAM durant les Falles d’enguany i forma part dels esdeveniments organitzats dins de València Capital Mundial del Disseny 2022. Està comissariada i dissenyada per Ricardo Ruiz, i compta amb la col·laboració de Fira València i Andreu World.

És el cinqué any que la Generalitat proporciona un espai específic perquè les editorials mostren els seus llibres i difonguen la literatura que es realitza en el nostre territori, així com activitats complementàries per a visibilitzar la delegació valenciana. Entre aquestes destaquen els col·loquis entorn de l’edició de Read(y), el catàleg que va editar la Generalitat amb extractes d’obres literàries d’autors i autores valencians, així com exposicions, conferències i activitats en diferents espais de la mateixa feria per a visibilitzar la potència del sector editorial valencià, a través d’editors i autors.

La Fira de Frankfurt, fundada en 1949, és considerada com la major plataforma comercial del sector del llibre que proporciona una extensa oferta dividida en categories: llibres d’entreteniment i de divulgació, religió, llibres infantils i per a adolescents, ciència i tècnica, llibres d’art, turisme, d’imatges i d’editorials internacionals. És una cita imprescindible per a connectar editorials, distribuïdors, llibreters, escriptors i lectors.

Espanya és el país convidat en aquesta edició i mostrarà una selecció de projectes artístics, en col·laboració amb institucions culturals espanyoles, que s’assenten sobre cinc pilars fonamentals: bibliodiversitat, innovació, pluralitat lingüística, igualtat de gènere i sostenibilitat.