La literatura més enllà del ‘best-seller’: la Fira de l’Edició Independent reuneix a València 40 segells en la tercera edició

En el món literari hi ha vida, i molta, més enllà de la fórmula best-seller, de les grans sagues, de novel·les que s’han convertit en una franquícia i segueixen religiosament les seues pautes. Per a mostra, els segells independents que advoquen per editar menys títols, alguns a penes una desena a l’any, com a mostra diferencial de qualitat, de la cura dels seus autors i el respecte pel lector. “Menys és més” és el mantra d’algunes editorials que, fora del circuit del consum de masses, s’han erigit en garants de qualitat.

La tercera Fira de l’Edició Independent reunirà 43 d’aquests segells en la sea tercera edició a la plaça de la Reina de València. N’hi ha en castellà i en valencià, infantils i d’adults, de ficció i no-ficció, publicacions acadèmiques o narrativa, tots al marge del circuit convencional. La fira arranca divendres, 23 de febrer, i romandrà a la plaça fins diumenge amb prop de 7.000 títols.

L’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), entitat organitzadora, ho considera un “festival de la bibliodiversitat”, que pretén visibilitzar les editorials independents i crear un espai inclusiu i de convivència entre les de qualsevol àmbit lingüístic i territorial. “Aquesta fira no és un expositor de best-sellers ni de grans llançaments comercials. En la Fira de l’Edició Independent, el públic trobarà l’ofici acurat d’editors i autors a favor de la cultura literària”, apunta Àfrica Ramírez, presidenta de l’AEPV. La fira compta amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana, l’Ajuntament de València, la Conselleria de Cultura, València Activa, CEDRO, Tech City i Cultural València.

En la fira hi haurà casetes d’editorials independents valencianes i d’altres punts de l’Estat, llibreries de fons tematitzats i creadores i creadors d’autoedició il·lustrada en suports com el fanzín, les làmines o l’artesania, apunta l’organització. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà més d’un centenar de signatures d’autors situats en les 44 casetes i altres activitats relacionades amb la literatura.