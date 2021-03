Lucía Marín y Xelo Giner protagonizan el concierto de la OV por el Día Internacional de la Mujer

La Orquesta de València se une un año más al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con un concierto que tendrá lugar este viernes en el Teatro El Musical. El espectáculo comenzará a las 19.30 horas y estará protagonizado por la directora jaenesa Lucía Marín y la saxofonista valenciana Xelo Giner.

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha manifestado que “volvemos a apoyar este día de reivindicación con el trabajo de todas las mujeres del Palau que hacen posible este concierto y con la música de grandes compositoras que representan a todas las mujeres creadoras, directoras e intérpretes a lo largo de la historia”.

Este concierto cuenta con la presencia en la Orquesta de València de la concertino Anabel García del Castillo y de la saxofonista Xelo Giner, así como el debut de Lucía Marín, “una directora de sólida trayectoria nacional e internacional, que ha trabajado en Estados Unidos y que ha dirigido un gran número de formaciones nacionales”, explica Tello.

El público podrá escuchar varias obras protagonizadas por mujeres compositoras y un nuevo recuerdo a Claudia Montero, la compositora en residencia del auditorio valenciano que faltó recientemente.

De esta manera, el público podrá disfrutar de la Sinfonía en do mayor de Mariana Martínez, discípula de Haydn y una de las mujeres más influyentes del clasicismo; ‘Rincones de Buenos Aires’ de Claudia Montero; ‘Rimas infantiles’ de María Rodrigo, la primera mujer en estrenar una ópera en España, así como la ‘Rapsodia para saxofón’ de Claude Debussy y la ‘Habanera’ de Maurice Ravel, las dos obras arregladas para saxofón solista e interpretadas por Xelo Giner, que también debuta con la Orquesta de València. El director del Palau, Vicent Ros, ha comentado del concierto que “la mayor parte del programa son primeras interpretaciones por la Orquesta, que enriquecen su vasto e importante repertorio”.

Lucía Marín y Xelo Giner

Lucía Marín ha dirigido un gran número de orquestas del circuito nacional con las que ha obtenido grandes éxitos. Entre estas destacan la ONE, ORTVE, Sinfónica de Galicia, del Principado de Asturias, Filarmónica de Málaga, de Gran Canaria, Sinfónica de Euskadi, de Bilbao, Oviedo Filharmonia, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y Joven Orquesta de Canarias. Cuenta con un amplio repertorio sinfónico y lírico. Ha sido directora titular de la University of Kentucky Philharmonia 2013-2015 y ha dirigido la University of Kentucky Symphony Orchestra & Opera Theatre desde 2012 a 2015 con más de quince producciones distintas que incluyen óperas, ballets y musicales.

Xelo Giner es una intérprete versátil, que integra varias facetas: solista, música de cámara, electroacústica mixta y vídeo en vivo, proyectos multidisciplinares, interaccióń con instalaciones de esculturas sonoras e improvisación. En su actividad como solista, ha actuado en Japón, China, Canadá, Francia, Portugal, México, Suiza, Alemania, Hungría e Italia. La investigación y la interpretación sobre la música contemporánea la acerca a obras de compositores que influyen en su trayectoria musical. Es saxofón de la Orquesta de la Comunitat.