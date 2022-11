Més de 10.000 persones van assistir a les més de 40 actuacions musicals de la Fira Valenciana de la Música Trovam

La Fira Valenciana de la Música Trovam va tancar la desena edició el dissabte passat després de quatre dies d’activitats professionals i artístiques. Cal destacar l’elevada participació dels agents del sector, amb la presència de més de 500 persones que s’aplegaren a Castelló de la Plana per a analitzar i debatre els reptes de la indústria. D’altra banda, més de 10.000 persones han assistit a les més de 40 actuacions musicals que s’han realitzat als diferents escenaris de l’esdeveniment.

Com va assenyalar, en l’acte d’inauguració de la fira, la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, aquesta trobada s’ha convertit en una eina de dinamització del sector. Així, el Trovam ha sigut impulsor de la Valencian Music Office, una plataforma sorgida fruit de la col·laboració entre l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM) per a impulsar i donar visibilitat a la importància de la música valenciana en els circuits estatals i, pròximament, internacionals.

Així mateix, Raquel Tamarit va destacar la participació del Trovam en les fires més importants de l’Estat: BIME (Bilbao), Mercat de Música Viva de Vic, Fira Mediterrània de Manresa, Fira B! de les Illes Balears i Feria Hispano Lusa de la Industria Musical (FHLIM) a Zamora. A més, enguany han tingut lloc dues festes de presentació de la fira a Madrid i València.

Durant quatre dies, la Fira Valenciana de la Música ha abordat assumptes com la internacionalització de la música valenciana, la producció audiovisual en l’àmbit musical, la importància de la música en els establiments penitenciaris, la formació de professionals en la indústria o l’exemple de la ciutat de Benicàssim com a precursora al nostre territori del turisme musical, activitat que formava part de les Jornades Tiim - Turisme i Indústria Musical.

A més, s’hi van presentar projectes tecnològics aplicats al negoci de la música, els anuaris musicals de diverses entitats i algunes propostes editorials i llibres que versen sobre música. El programa professional també ha inclòs vora 200 reunions ràpides entre programadors de festivals i del circuit cultural valencià amb agències i artistes de tot el territori espanyol, així com la presentació d’estudis de gènere per part de l’Associació MIM (Mujeres en la Industria Musical) i els circuits de sales, i, també, l’anunci dels finalistes de la 5a edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Des de fa uns anys, la fira desenvolupa la iniciativa ‘Les converses del Trovam’, uns diàlegs amb artistes perquè repassen la seua trajectòria i expliquen com veuen el fet creatiu. En 2022, els protagonistes d’aquest projecte han sigut Martirio; Amparo Llanos, guitarrista de Dover; Jorge Martí, cantant i compositor de La Habitación Roja; Chill Mafia i els responsables del canal de YouTube Los Xavales, i la directora audiovisual Joana Colomar.

Totes aquestes activitats han comptat amb el seguiment de diversos mitjans de comunicació. Així, el programa ‘Territori sonor’ de la ràdio d’À Punt Mèdia es va desplaçar a Castelló els dies 3 i 4 per a fer el programa en directe des de l’Auditori. A més, l’espai ‘Que parezca un accidente’ de Radio 3 del dijous passat també es va emetre des de la capital de la Plana Alta.

La programació musical

Com cada any, la Fira Valenciana de la Música ha oferit un cartell artístic paritari, divers quant als gèneres i en el qual es combinaven les propostes consolidades i els projectes emergents. L’epicentre de les actuacions ha sigut l’Auditori de Castelló, on el públic va demostrar una vegada més la seua fidelitat al Trovam com a espai on descobrir solistes i bandes.

Per les diverses sales de l’Auditori han passat intèrprets valencians com Smoking Souls, Tito Pontet, Marala, Tesa, Tenda, Neus Ferri, Clara Andrés, Novembre Elèctric, La Pepa, TWIN, Colomet, Elena Játiva, Xiomara Abello, Malparlat, Valmuz, Ghost Transmission, Semana Santa, Nueve Desconocidos i Capricornio Uno.

Entre els artistes estatals s’ha de mencionar DePedro, Chill Mafia, Maria Hein, Muerdo, Maruja Limón, La Ludwig Band, Habla de Mí en Presente, Vic Mirallas, Alba Armengou, b1n0, Merina Gris, Verde Prato, Ernest Crusats, MDMAR i Lucía Gonzalo.

Tanmateix, els directes també s’han traslladat a altres punts de la capital de la Plana Alta. Així, el Teatre Principal ha sigut testimoni de l’electroòpera ‘Manifest antiromàntic’ i dels directes de Carraixet, els Germans Penalba i Tomàs de los Santos. D’altra banda, gràcies a la col·laboració de la Universitat Jaume I (UJI), Castelló ha pogut veure l’espectacle ‘Viaje al centro de un idiota’ d’Enric Montefusco.

Com a entitat col·laboradora, l’ens públic valencià de televisió, ràdio i web va organitzar a Castelló les ‘Experiències À Punt’, amb activitats per a tots els públics al parc Ribalta. De matí, Scorcia & Big54 i Ramonets van congregar centenars de pares, mares i criatures. Més tard, els assistents van gaudir amb les demostracions de la Conlloga Muixeranga de Castelló i de la Muixeranga de Guadassuar. De nit, Xavi Sarrià, Cactus i Niuss s’encarregaren de posar la cirereta a la Fira Valenciana de la Música davant de 2.000 persones.

També s’ha de destacar que aquesta desena edició ha transformat la secció Pro Weekend en un circuit paral·lel de sales que ha comptat amb una vintena d’actuacions en els principals locals de la ciutat, com ara Because Pop ‘n’ Roll, Escuela de Calor, Pub Terra, Raspabar, Salatal Club i el Teatre del Raval.

Finalment, la Fira Valenciana de la Música vol manifestar el seu condol per la mort de Mimi Parker, bateria i vocalista de la formació nord-americana Low. El grup havia d’actuar el dimecres passat al Teatre Principal de Castelló en el marc del Trovam. Tanmateix, el concert es va haver de suspendre pels problemes de salut que, finalment, han provocat aquest fatal desenllaç. La fira vol enviar una abraçada als familiars, éssers estimats i seguidors de la música i del grup, i, modestament, dedica la desena edició d’aquest esdeveniment a la seua memòria.

L’onzena edició de la fira

L’organització del Trovam ja ha començat a dissenyar els continguts de l’edició del pròxim any. En breu, s’anunciaran les dates i els eixos de treball per a consolidar la tasca de la fira com a eina de vertebració del sector i lloc de trobada de la indústria musical.

La Fira Valenciana de la Música Trovam està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Castelló. Així mateix, compta amb la participació d’À Punt Mèdia; l’Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM); el Ministeri de Cultura; l’Associació d’Artistes, Intèrprets i Executants (AIE); Turisme Comunitat Valenciana; la Direcció General de Política Lingüística; l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP); la Plataforma per la Llengua; la Universitat Jaume I (UJI), i la Berklee College of Music, entre altres entitats.