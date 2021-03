La Mutant acull el directe “més bèstia” de Los Enemigos

Trenta-sis anys després de gestar-se al madrileny barri de Malasaña, la llegendària banda de rock Los Enemigos segueix explorant nous desafiaments. Fidels al seu so contundent i les lletres desenfadades des de la publicació el 1986 del seu primer disc, Ferpectamente, la formació liderada pel cantant i guitarrista Josele Santiago ha sabut adaptar-se a cada temps i ha estat capaç de renàixer quan ningú ho esperava.

Després d'una inesperada dissolució el 2002, just quan travessaven pel seu millor moment, Los Enemigos van tornar a reunir-se transcorreguda una dècada per publicar un disc recopilatori i oferir una sèrie de directes. No obstant això, la temptació de continuar endavant els va fer tornar a l'estudi i editar un nou treball, Vida inteligente (2014), que va desencadenar les expectatives dels seus incondicionals. Finalment, a principis de 2020 i després d’altres sis anys de parèntesi, Santiago i els seus publicaven Bestieza, un disc de rock rabiós i sense contemplacions, impregnat d’esperit punk, amb el que aconseguiren ser número 1 de vendes a Espanya per primera vegada en tota la seua història.

La pandèmia va privar als seguidors del grup d'una de les gires de presentació més esperades dels últims temps. Per esta raó, Bestieza ressona ara en directe per escenaris de tota Espanya amb la força d'un àlbum totalment nou.

El pròxim dissabte 20 de març a les 19:30 (una hora abans de l'horari inicialment previst, a causa del manteniment del toc de queda), Los Enemigos portaran a La Mutant les cançons del seu desé treball, i també alguns dels seus himnes més coneguts, en un concert que ja ha penjat el cartell de Sold Out, tot i que el 5% de les entrades es podran adquirir a taquilla des de dues hores abans.

El primer senzill del disc, Siete mil canciones, rondava pel cap de Josele Santiago fa quasi dues dècades, poc abans de la separació de 2002, i suposa una immillorable carta presentació per a un LP que reflexiona sobre el paper dels somnis en les nostres vides, llança gestos de complicitat al Setè Art i presenta una formació on a Santiago i a els seus inseparables Fino Oyonarte (baix) i Chema "Animal" Pérez (bateria i percussió) s'uneix ara David Crahe a les guitarres. Bestieza, terme inexistent a la RAE però que adapta la paraula valenciana i catalana "bestiesa", vol dir "animalada", "salvatjada" o "barbaritat", tota una declaració d'intencions per a un grup que, més de tres decades després, torna més bèstia que mai.