La Plaça del Llibre de València fa història

Amb la tardor arriba la temporada per excel·lència de les lletres valencianes. Així, el matí de dijous s’ha presentat la programació de la 10a Plaça del Llibre de València, juntament amb l’anunci dels Premis Plaça 2022, que es lliuren a la inauguració de la Plaça de València, que tindrà lloc el proper dimecres 26 d’octubre. I a més d’encetar la tardor literària, es dona pas a la celebració: “la celebració de la literatura i de la llengua catalana al nostre país. I és que avui presentem la programació de la 10a Plaça del Llibre de València”, ha indicat Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre en roda de premsa.

L’esdeveniment s’ha presentat aquest dijous, 20 d’octubre, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània i ha comptat amb la presència de Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre; Teresa Val, directora de Fundació Full; Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana; Mercé Viana, en representació de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC); Anna Gascón, en representació d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV); i Ximo López, secretari autonòmic de cultura.

La Plaça del Llibre torna a València en la seua desena edició disposada a convertir enguany la plaça de l’Ajuntament de València en el gran aparador de títols en valencià i celebrar la seua dècada, sense oblidar que “l’esforç de la Plaça va nàixer al Centre Octubre de la mà de cinc entitats fa 10 anys. Aquesta unió s’ha mantingut i ha anat creixent fins un punt que no podíem ni imaginar-nos”, ha apuntat en roda de premsa Teresa Val, directora de la Fundació FULL. Aquest any, el punt d’encontre per als amants de la lectura es celebrarà del 26 al 31 d’octubre amb 80 activitats diverses, gratuïtes i adreçades a totes les edats. Enguany, per a celebrar una dècada, la Plaça del Llibre ofereix una sèrie de novetats “connectades amb els valors que estan al centre del nostre pensament: la diversitat, la igualtat i la proximitat”, tal com ha explicat Domínguez.

Des de dimecres 26 fins dilluns 31 d’octubre, els visitants de la Plaça podran adquirir nous llibres i gaudir de les 80 activitats programades per les entitats organitzadores i per les més de 60 editorials participants, entre elles Sembra Llibres, Edicions Tres i Quatre, Onada Edicions, Edicions 96, Edicions Bromera, Andana Edicions, Publicacions de la Universitat de València o la premiada Premi Plaça del Llibre 2022, Edicions del Bullent, entre altres. Així, durant l’última setmana d’octubre, la ciutat s’omplirà de múltiples activitats com presentacions literàries, trobades amb autors i autores, animacions infantils, teatre, concerts i l’emissió de dos podcasts en directe. I una de les propostes més estimulants per a la ciutadania valenciana: un gran expositor, de 3.000 títols de totes les matèries i en català a la venda, format per tres sobresortints llibreries valencianes com són Abacus Cooperativa, Tirant lo Blanch i la Llibreria de Plaça del Llibre.

Una oferta de novetats multigeneracionals

El programa d’aquesta edició compta amb unes 80 activitats programades, que abasteixen tot tipus de gèneres i de públics. Tot i això, el motiu conductor de la Plaça del Llibre de València es distingeix per les novetats des de la seua primera edició, ja que València va ser la primera ciutat amb una Plaça del Llibre, la qual va ser creada a l’octubre de l’any 2012. D’aquesta manera, Ximo López, secretari autonòmic de Cultura, ha valorat que el gruix d’activitats que hi ha preparades per a aquesta edició tan especial són “molt potents i volem que la ciutadania s’acoste a la plaça de l’Ajuntament de València per a participar-hi i comprar llibres de tantes editorials amb tantes col·leccions interessants. Llibres en la nostra llengua. Llibres per a assegurar l’esperit crític que tota societat necessita”.

A més d’un gran expositor de llibres en llengua catalana, la Plaça del Llibre té sempre molt en compte als més menuts. Aquest any hi ha 25 activitats programades per als infants, entre les que destaquen l’animació lectora Soc meua, de Vicky Jiménez (Edicions 96), representada en llengua de signes dilluns 31 de matí; un taller d’elaboració d’un menjador sostenible per a ocells, a càrrec de la Revista Pantera dissabte 29 de vesprada; la presentació de Fuster per a infants també dissabte de vesprada; i el contacontes Lit Up, fruit d’un projecte europeu liderat per l’Associació d’Editorials Valencians del País Valencià (AEPV), una novetat de la Plaça del Llibre “on 6 països europeus mostren la tradició oral dels contes de por en diferents contextos”, ens conta Àfrica Ramírez, presidenta d’AEPV des de la Fira del Llibre de Frankfurt. Al seu torn, també hi ha activitats per a centres escolars dimecres, dijous i divendres de matí organitzades per Escola Valenciana i la Fundació FULL, amb 600 alumnes inscrits. En aquest sentit, “La Plaça del Llibre cuida la nostra salut i les nostres emocions. És salut per als nostres joves i salut de la nostra llengua. I, a més amés, salut de les nostres emocions, un aspecte importantíssim per al creixement dels nostres alumnes”, ha assenyalat, Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana.

Per al públic juvenil, en aquesta ocasió hi trobem l’emissió en directe de dos podcasts literaris des de la Plaça: diumenge 30 de matí ens prenem un vermut amb Gent Ràndom i la convidada especial Núria Bendicho; i diumenge 31 de vesprada Llegim a l’andana, un pòdcast especialitzat conduït per la periodista Amàlia Garrigós. A més a més, destaca la presentació de l’última novetat de Sembra Llibres: Amb fil de seda, de Muriel Villanueva, que tindrà lloc diumenge 30 de matí; i el concert de Nina Dinamita & la Swing Milicia divendres a la vesprada.

Per la seua banda, com ja va sent tradició en cada Plaça, la Jove Muixeranga de València actua el dissabte de matí. Com ha assenyalat Anna Gascón (ACPV), la Plaça del Llibre “és més que un aparador. La Plaça és ballar muixerangues, llegir i compartir. I tot, al carrer. Al capdavall, la Plaça és cultura”.

Al seu torn, per al públic adult, destaca el recital de poesia dedicat a Josep Piera, Premi Trajectòria Literària Plaça del Llibre 2022, que té lloc divendres de vesprada de la mà de reconegudes poetes com són Marc Granell, Vicent Berenguer, M. Rosa Sabater, Isabel Garcia Canet, Blanca Garcia-Oliver, M. Josep Escrivà i el mateix Piera; i dilluns 31, vespra de Tots Sants, la conversa literària Animetes Santes, que gira en torn els costums tradicionals valencians sobre el més enllà, encapçalat per Josep Lluís Santoja i Joan Seguí, de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

La Plaça de València i els Premis Plaça: una unió d’esforços que fan història

La Plaça del Llibre de València va nàixer a l’octubre de 2013, des del Centre Cultural Octubre, per l’agermanament de cinc entitats (Fundació FULL, AELC, AEPV, Gremi Llibrers i ACPV) amb un mateix objectiu: normalitzar la literatura catalana al carrer i fomentar la lectura en la nostra llengua. “Com sabeu la Plaça del Llibre és una acció coral de foment del llibre i la lectura en la nostra llengua”, ha remarcat Domínguez. En definitiva, “una vertebració del País Valencià, una vertebració festiva al voltant de les lletres i la llengua”. Aquesta setmana, aqueixa unió a xicoteta escala s’ha transformat en un festival literari a gran escala que, a més a més, s’ha descentralitzat i vertebra territori i llengua en sis localitats diferents que recorren des del Sénia al Segura durant tot l’any. A l’esforç d’aquestes entitats, s’ha de sumar la presència i visibilitat dels nostres autors i autores, un eix fonamental tant de la Plaça del Llibre com de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que, a més a més, “tenen el desig de ser llegides arreu els tres territoris de parla catalana”, ha afirmat Mercé Viana, en representació de l’AELC.

López ha deixat palès que només els escriptors són fonamentals, sinó que també les institucions: “per a nosaltres era fonamental estar ací en la presentació dels 10 anys de la Plaça del Llibre de València. Des de 2015 la implicació de Cultura de la Generalitat per a donar suport al major aparador de la literatura en valencià està més que demostrat. No només a la Plaça del Llibre de València, sinó a les que se succeiran durant els pròxims mesos a la resta del territori”.

En aquest sentit, els Premis Plaça del Llibre també es varen crear per a visibilitzar aquests esforços. Aquests guardons s’entregaran també al Centre Octubre el dimecres 26, després de la inauguració de l’esdeveniment. Enguany han estat els guardonats: el poeta Josep Piera, per la seua trajectòria literària; Edicions del Bullent, per la seua trajectòria editorial; i l’Espai Fuster, per la seua difusió de l’obra de l’escriptor i pensador de Sueca. Totes aquestes accions i activitats, junt al suport institucional que creix en cada Plaça del Llibre demostren que “totes juntes estem fent història”, ha conclós Val.