'Rehana', el alegato contra el machismo institucionalizado, premio Luna de Valencia de Cinema Jove

‘Rehana’, inquietante drama dirigido contra la normalización del machismo en las instituciones de Bangladesh, se ha alzado con el Premio Luna de València al mejor largometraje de la 37ª edición de Cinema Jove. Dirigida por Abdullah Mohammad Saad, esta fue también la primera película bengalí de la historia que consiguió entrar a competición en la Sección Oficial de Cannes 2021.

‘Rehana’ cuenta la historia de una profesora universitaria que se mete en problemas al denunciar un abuso cometido por otro docente contra una de las alumnas del centro. La protagonista es una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, pero vive en una sociedad profundamente conservadora y patriarcal, en la que la voz de las mujeres no se suele tener en cuenta. Una sociedad en la que todo el mundo prefiere mirar hacia otro lado y el cambio de mentalidad nunca acaba de llegar.

El jurado de largometrajes de Cinema Jove -compuesto por Jasmila Žbanić, Elena S. Sánchez, Ferit Karahan, Javier Marco y Federico Sartori- ha valorado la capacidad de la película para obligar al espectador a implicarse en las complejidades de la realidad. “Con un enfoque coherente y creando un personaje protagonista sorprendente y ambivalente, el director nos muestra los barrotes de la jaula en la que vive”.

El premio a la mejor interpretación ha sido ex aequo para el actor Yerbolat Alkozha (‘Happiness’) y para la actriz Azmeri Haque Badhon (‘Rehana’), quien recogerá esta noche su galardón en la gala de clausura de Cinema Jove que se celebrará en La Rambleta. ‘Happiness’ (Askar Uzabayev, 2022), devastador drama sobre la violencia de género en Kazajistán, ha sido reconocido con el premio a la mejor dirección, mientras que la mejor fotografía ha sido para ‘Small, Slow but Steady’, del director japonés Yûta Tsukinaga. El Premio del Público al mejor largometraje ha recaído también en ‘Happiness’, mientras que el Jurado Joven se ha decantado por ‘Feature Film About Life’, de Dovile Sarutyte.