Sagunt a Escena programa al Teatre Romà una versió de l’obra ‘El misàntrop’ feminista, romàntica i ecologista

Els clàssics no poden concebre’s hui en dia sense ancorar-se al nostre present. Així ho han fet Carol López i Xus de la Cruz en la seua versió del clàssic de Menandre ‘El misántropo’, programat demà, 18 d’agost, a les 22.30 hores, al Castell Romà de Sagunt. La coproducció de Lazona Teatro i el Festival de Mèrida pren aquest referent de la comèdia nova de la Grècia clàssica i li dona un caràcter feminista i ecologista.

Així, en l’adaptació programada en el Festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura de la Generalitat a través de l’IVC, el personatge que dona títol a l’obra viu retirat en el camp, allunyat del rebombori de la ciutat. El misàntrop és un ermità que defensa la sostenibilitat i advoca per una vida austera. Per a la seua desesperació, l’entorn rural en què viu es veu sacsat per l’arribada d’uns urbanites que construeixen un hotel on s’ofereixen retirs espirituals de cap de setmana als acabalats que necessiten desestressar-se de la ciutat.

Així mateix, en aquesta versió s’ha canviat el gènere del propietari de l’establiment, que ara és una dona i està interpretada per Beatriz Carvajal. L’acompanyen en el repartiment Jesús Castejón en la pell del misàntrop, María Ordóñez, Alejandro Pau, Ángel Ruiz i Carlos Troya.

“És molt important per al festival poder comptar amb dones al capdavant de la direcció i la dramatúrgia, com és el cas de Carol López i Xus de Cruz, grans professionals amb una vasta trajectòria en el món escènic. López i de Cruz ens presenten un ‘Misàntrop’ que connecta amb el nostre temps a través de la seua mirada feminista, que en aquesta versió dona el protagonisme al personatge de la xica a través dels seus anhels de buscar una identitat pròpia i trobar la llibertat, a més de tractar problemàtiques tan candents com l’ecologisme i la despoblació rural, així com la necessitat de cuidar el nostre planeta i replantejar-nos com funciona el món en què vivim”, ha declarat la directora artística del festival, Inma Expósito.

Una xica a la recerca d’un nom

La trama gira entorn de la filla del misàntrop, la xica, que ha crescut en aquest tancament, però que està en edat de conéixer altres mons i anhela la diversió i els plaers que l’urbs pot oferir-li. En la comèdia d’intriga dirigida per Carol López, aquest personatge, l’únic que no té nom, prendrà les regnes del seu esdevindre argumental. Al llarg de la funció, la jove s’encarregarà de trencar la quarta paret per a contar-li al públic de Sagunt la situació de la dona en la Grècia clàssica i exigirà tindre un nom propi.

La proposta també suposa una oportunitat de presenciar el progrés del teatre grec cap a les formes del teatre modern, perquè amb Menandre es va produir la desaparició del cor i es va posar en pràctica un tipus de muntatges definits com a comèdies culturals, per reflectir els costums i la vida quotidiana del seu temps.