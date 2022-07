Seis exposiciones sobre el diseño de la vida cotidiana

En el año en que Valencia se convierte en capital mundial del diseño, los museos de titularidad autonómica referentes en la ciudad se abren para mostrar esta disciplina. Las exposiciones Per què soc així?, Play with Design, Nude Generation. 20 Years, Frutas de diseño, Jaime Hayón: InfinitaMente y Escenarios de un futuro cercano se suceden hasta diciembre en el Centre del Carmen.

El Consorci de Museus, en colaboración con la Valencia Wolrd Design Capital pretende acercar el diseño a toda la ciudadanía, poner en valor su importancia en el día a día de las personas e invitar a descubrir o redescubrir a algunos de los grandes creadores. “Queremos transmitir a la ciudadanía la importancia del diseño en nuestra vida cotidiana, desde los juegos de niños a los objetos, el mobiliario, o en el simple hecho de escribir. Queremos poner en valor a las personas y procesos creativos que hay detrás de cada pieza y proyecto”, apunta José Luis Pérez Pont, responsable del museo, en un comunicado, mientras que Xavi Calvo, director de València Capital Mundial del Diseño 2022, explica que “El CCCC se ha convertido en una pieza fundamental del programa de València Capital Mundial del Diseño 2022, dando forma y sentido a gran parte de las actividades culturales del diseño”, y pone en valor los “contenidos centrados en la parte más didáctica del diseño, desde talleres infantiles a una de las muestras más democráticas del año, miradas al futuro del diseño, conferencias o presentaciones”.

Entre febrero y finales de mayo, la exposición ‘Per què soc així?’, comisariada por Juli Capella, mostraba una selección de 120 objetos cotidianos que nos contaban el porqué de su forma, buscando sensibilizar al visitante con el diseño de una manera amable y mostrando cómo nos acompaña en nuestro día a día.

En junio, el Centre del Carme presentaba ‘Frutas de diseño’, un recorrido visual por el diseño de las marcas de fruta, desde la década de los años cincuenta hasta la actualidad. Comisariada por el estudio El vivero y coproducida por el CCCC y el madrileño CentroCentro, la exposición reúne 250 papeles de seda, 120 cajas y 360 etiquetas de fruta y puede visitarse en la Sala Zero del Centre del Carme hasta el 11 de septiembre.

A finales de junio, y de nuevo dentro del programa oficial de la capitalidad, se abrían las exposiciones ‘Play with Design’ y ‘Nude Generation. 20 Years’, que se centran en la parte más lúdica del diseño, con presencia de obras de grandes maestros internacionales, y en las jóvenes propuestas emergentes del salón valenciano nude, respectivamente.

Comisariada por Juan José Oller, del estudio Milimbo, y producida íntegramente por el Centre del Carme, ‘Play with Design’ es una invitación al juego para toda la ciudadanía que reúne una selección de obras de destacados profesionales que son todo un referente a escala internacional. La muestra reúne a grandes maestros junto con creadores más actuales cuya obra va de la ilustración al diseño escénico, del ‘papier découpé’ a la cerámica, del signo gráfico al juego de combinatoria, incluyendo una serie de piezas interactivas diseñadas expresamente para la ocasión, con las que el visitante podrá interactuar, dejando de ser un mero espectador para convertirse en parte activa de la exposición. La exposición puede visitarse en la sala Carlos Pérez del CCCC hasta el 23 de octubre.

La muestra ‘Nude Generation. 20 Years’ reúne hasta el 16 de octubre en la sala 1 del Centre del Carme una selección de las piezas más emblemáticas de los veinte años de historia del Salón nude de Feria Valencia. Una exposición coorganizada y coproducida por el Centre del Carme y Feria Valencia con el apoyo de la propia Feria Hábitat València junto a la firma de pinturas Axalta y la empresa de fabricación 3D Lowpoly, que celebra el papel del certamen valenciano dentro de la industria del diseño como cantera de talento emergente en nuestro país y puente hacia las empresas productoras de diseño y los medios de comunicación.

A partir del 22 de septiembre, las salas Ferreres y Goerlich del CCCC serán el escenario de la primera gran exposición retrospectiva del trabajo de Jaime Hayón en España. Producida por el Consorci de Museus, ‘Jaime Hayón: InfinitaMente’ mostrará una selección de los trabajos más emblemáticos del creador, Premio Nacional de Diseño 2021, y todo un referente a escala internacional, incluyendo piezas nunca antes presentadas en nuestro país como ‘Masquemask’, ‘Mesamachine’ o ‘Mediterranean Digital Baroque’, así como obra pictórica de gran formato, esculturas, instalaciones y piezas para empresas.

A partir del 1 de octubre, ‘Escenarios de un futuro cercano’ presentará una prospectiva sobre cómo serán nuestros entornos domésticos en un futuro no muy lejano. Espacios y diseños futuristas, verosímiles al mismo tiempo, que reflejan los cambios en estilo de vida que ya hoy atisbamos. Producida por el Centre del Carme y World Design Capital València 2022 y comisariada por Tachy Mora, la muestra, que podrá visitarse en la sala Carlos Pérez del CCCC hasta el 20 de enero de 2023, ofrecerá una visión sobre cómo serán nuestros espacios domésticos en el espacio de una década, no tanto de una manera disruptiva y utópica, sino a partir de cuestiones que están sobre la mesa desde el siglo pasado, pero que hasta ahora no se habían sincronizado con una sociedad con una mentalidad tan abierta al cambio como la actual.

El arte de diseñar letras

Los días 23 de julio, 10 y 24 de septiembre y 15 y 22 de octubre, el Centre del Carme, World Design Capital València 2022 y RUBIO acercan el diseño a los más pequeños con ‘El arte de diseñar letras’, una serie de talleres infantiles de ‘lettering’ impartidos por una colaboradora de RUBIO.

Los talleres, diseñados para niños y niñas de entre 8 y 13 años, contarán con una parte teórica en la que se explicarán conceptos como las partes de las letras o los diferentes tipos de letras y qué nos transmiten, y una segunda parte que permitirá poner en práctica lo aprendido, con la supervisión y guía de la experta de RUBIO. El acceso a los talleres es gratuito con inscripción previa.