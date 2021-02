‘Som i Vibrem’, l’àlbum debut de Maluks amb música electrònica caribenya feta a València

Les Maluks de Benimaclet llancen aquest divendres 5 de febrer, el seu primer àlbum Som i Vibrem després de l’èxit de sis singles i clips llançats a les xarxes socials els darrers dos anys i ho fan presentant “una electrònica caribenya de facturació valenciana i essència combativa, cent per cent ballable”. El quartet proposa 11 temes que inclouen dancehall, dembow, soca, timba llatina o rap amb grans dosis de baixos per acompanyar en temps de COVID.

Som i Vibrem compta amb les col·laboracions de La Fumiga, ZeBRASS, Pupil·les, Palau d'Orxata Sound System, Tremenda Jauría, Carles Belda o Chalart58 i ha estat produït per Puxi a la Sala Stroika de Manresa de la mà de la discogràfica Propaganda pel fet!.

L'àlbum debut de Maluks destaca “per la seua inspiració eminentment festiva”, però més enllà de la pista de ball les valencianes no desaprofiten l'oportunitat per “dotar a la música d'un missatge necessari que respira una dialèctica entre identitat col·lectiva i autoaprenentage, empoderament i sororitat quan més ens fa falta”, descriu la discogràfica en un comunicat.

L’escena musical urbana valenciana bull darrerament amb propostes festives i reivindicatives que triomfen per tot l’estat. En aquest context tan ric, el quartet del barri valencià de Benimaclet, les Maluks, es perfilen com un dels projectes musicals valencians a tenir en compte aquest 2021. Maluks naix el 2019 de la fusió de les arrels mediterrànies amb ritmes caribenys i tropicals, i de la seva posada al dia gràcies a una producció musical purament electrònica i ballable.

11 cançons

El disc l’obre la cançó “més sabrosona” de l’àlbum, Me Toca, una reivindicació de les dones a l’escena musical on col·laboren amb els també valencians La Fúmiga. Segueix amb Comboi, un recull de totes aquelles coses lligades a la cultura valenciana que fan felices al quartet, -comboi és una paraula valenciana sense traducció-.

A continuació trobem Naveguem, un cant a l’estima i als aprenentatges que fem en cada relació, i la sentimental L’espera amb ZeBRASS, que, nascuda durant el confinament, tracta sobre sentir-te empresonada i sola.

Més col·laboracions arriben a Olor d’ones, una cançó sobre l’amistat amb Pupil·les, a la costumbrista Soca-rel amb Pa Lao, que ens retorna als dies d’Orxata Sound System, i a la vitalista Colors i sabors amb Tremenda Jauría.

Les Maluks més combatives apareixen a Contra l’oblit, una cançó antifeixista a ritme d’electro-cúmbia i amb Carles Belda a l’acordió diatònic. Seguidament, Fins l’alba ens recorda la necessitat de reivindicar espais on les dones puguin ballar lliures sense haver de suportar comportaments masclistes.

El disc acaba amb No more, un dancehall tranquil·let sobre com de necessari és mirar endins i valorar- nos. I Navedub, un bonus track, una remescla DUB de Naveguem de la mà de Chalart 58.