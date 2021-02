El Teatre Principal presenta 'Saguntiliada', un viatge per la història de les arts escèniques

El Teatre Principal de València presenta del 5 al 7 de febrer l’obra ‘Saguntiliada’ de Companyia Hongaresa de Teatre, l’espectacle va ser estrenat a l’escenari del Teatre Romà en la passada edició del festival Sagunt a Escena i ara s’ha adaptat a les dimensions de l’escenari del Teatre Principal.

Saguntiliada és un viatge per tots els gèneres teatrals, des del teatre clàssic al postdramàtic, amb parades en l’Edat Mitjana i el Segle d’Or, l’esperpent i la dictadura franquista. La proposta trasllada el públic per diferents èpoques històriques amb referències als personatges i als successos més destacats de cada període.

La funció ha sigut escrita i dirigida per Paco Zarzoso i compta amb la música original de Jesús Salvador Chapi. L’elenc està format pels actors Lola López, Mafalda Bellido, Enric Juezas, Ángel Fígols, Ferran Gadea. Miguel Lázaro, Blanca Martínez, Jessica Martín, Marcos Sproston i Jessica Martínez i en la part musical l’espectacle compta amb la veu de Conxi Valero emparada pels intèrprets de L’Horta Brass, José Luis Rodrigo (trompeta), Nino Villanueva (trompeta), Vicente Muñoz (trombó) i Andrés Maupoey (tuba) dirigits per Jesús Salvador Chapi que dirigeix i interpreta la percussió.

Aquest passat mes de setembre, la companyia va passar amb ‘Saguntiliada’ del format intimista i de cambra de ‘Piedra y encrucijada’, al gran format del Teatre Romà de Sagunt. Com a conseqüència de la situació epidemiològica l’aforament va ser limitat i molta gent que ho desitjava no va poder gaudir de l’espectacle, però ara podran fer-ho durant tres dies a l’escenari del Teatre Principal.

En paraules del seu autor i director Paco Zarzoso, “és una obra d’amor al teatre que fa un escaneig per la història de les arts escèniques, des dels grecs fins a l’actualitat, passant per tots els gèneres i estètiques i amb la intervenció de les arts de Bacus en el seu conjunt: música, dansa i teatre”.

A la companyia li ha suposat un repte estimulant traslladar l’obra a un gran teatre del segle XIX, amb la idea no de localitzar l’obra al Principal, sinó amb la de portar l’escenari de Teatre Romà al carrer de les Barques. Encara que el vertader protagonista –tal com insisteix el seu director– és el teatre en si, des dels grecs fins hui.

“En la primera escena hi ha una vertadera catarsi grega amb un fragment de ‘Medea’, quan el guarda del teatre apareix sobre les taules per a interrompre la representació. A partir d’aquest moment l’espectador es converteix en testimoni de la mateixa història del coliseu” afig l’autor.

Un dels objectius de ‘Saguntiliada’ és contribuir a la sensibilització del públic respecte al valor de la cultura, que conté totes les preguntes sobre l’existència que l’ésser humà es planteja.

25 anys als escenaris

La Companyia Hongaresa Teatre va complir en 2020 un quart de segle de treball ininterromput d’escriptura teatral i posada en escena. La pandèmia va impedir la celebració d’aquests 25 anys. Però en aquest nou any ha arribat el moment del festeig amb diferents actes que es prolongaran fins al mes de març.

La companyia va ser fundada en 1995 per Lola López, Lluïsa Cunillé (Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2010) i Paco Zarzoso. D’origen poc funcional o racional, va sorgir pel desig puntual d’estrenar una obra junts i amb el temps, s’ha convertit en un projecte vital amb la voluntat d’escriure, dirigir i interpretar. Al llarg de la seua trajectòria, Hongaresa ha estrenat més d’una vintena de peces, reconegudes amb guardons com els premis de la Crítica de Barcelona, Marqués de Bradomín, SGAE i Enrique Llovet, i representades en tota la geografia espanyola, així com a Argentina, Xile, Uruguai i Colòmbia.