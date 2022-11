Uns 18.000 valencians participen al 10é aniversari de la Plaça del Llibre de València

El projecte de la Plaça del Llibre es consolida amb força com a gran aparador de la literatura en valencià al cap i casal, en una edició marcada per la total normalitat sociosanitària i la celebració del desé aniversari del festival a la capital. Així ho demostra l’afluència de visitants a la 10a edició de la Plaça de Llibre de València, celebrada del 26 al 31 d’octubre a la plaça de l’Ajuntament, que ha comptat amb uns 18.000 participants en les més de 80 activitats oferides tant per a públic adult i juvenil, com per al familiar i escolar; el que implica un 20% més de visites respecte a l’edició anterior. Cal destacar que hi ha hagut un 50% més de venda, en comparació a l’edició anterior en aquesta celebració de la primera dècada de vida, recuperant així el temps de pandèmia. Des de l’organització es valora aquest èxit com una “acció coral del conjunt de totes les entitats que hi participen en un espai privilegiat, un espai de cultura, un espai de llibertat i un espai de democràcia”.

Com va destacar Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, a la inauguració de l’esdeveniment, el projecte de Plaça duu “deu anys fent història, deu anys visibilitzant el llibre i la literatura en llengua catalana al carrer i, a més a més, vertebrant país”. La Plaça del Llibre “mostra als lectors la gran varietat de títols i autors que tenim en la nostra llengua”, va afegir.

Amb més de 60 editorials i 40 autores i autors participants a la Plaça del Llibre de València, la programació d’enguany a la Plaça ha estat d’allò més eclèctica. Com no, la literatura és l’eix central d’aquest festival; no obstant això, des de l’organització s’aposta per tindre una oferta variada d’activitats per a tots els públics, edats i gustos. Així, s’han programat durant sis dies: concerts, recitals de poesia, obres de teatre i, com a novetat en aquest desé aniversari, dos podcasts literaris. L’emissió en directe d’aquests al bell mig de la ciutat de València han tingut una gran acollida per part del públic, sobretot el juvenil. Per la seua banda, l’actuació de la Jove Muixeranga de València, dissabte al matí, també va tindre una àmplia rebuda.

Tot i això, un aspecte central de la programació són les presentacions de les novetats editorials. Novel·les, poemaris, assajos, però també contes, àlbums il·lustrats i narrativa juvenil han protagonitzat gran part de la celebració, despertant l’interés de bibliòfils i ciutadans curiosos en un any caracteritzat per l’entusiasme i l’ambient festiu de l’acte. La Plaça de l’Ajuntament de València ha estat escenari de múltiples presentacions, converses literàries i taules redones que han girat en torn a la poesia, la història del valencianisme, el potencial dels llibres infantils com a eina educativa i, enguany, coincidint amb València com a Capital Mundial del Disseny, diverses activitats relacionades amb l’estètica i la literatura, tant als llibres com a les revistes. Sense oblidar un espai especial dedicat a concerts musicals i el teatre infantil, però sempre amb la paraula escrita com a estendard.

Una edició més, els llibres presentats com a part de la programació encapçalen la llista de les obres més demandades i venudes, confirmant el paper difusor de la Plaça del Llibre. El cas paradigmàtic ha estat L’estiu dels silencis, de Marta Rosell (Edicions 96), que va omplir l’escenari de la Plaça el matí del diumenge. El segueixen al rànquing dels populars: El bestiari dels monstres valencians, de David Mateo (Rebombori Ediciones) i Esmorzars valencians, de Vicent Marco (Llibres de la Drassana). Al seu torn, les matèries sol·licitades han estat repartides equilibradament entre totes les matèries, amb un notable creixement de demanda en l’assaig entre els gustos dels lectors.

Per una altra, la Plaça de València ha acollit per segona vegada consecutiva les jornades de Cefire. Durant aquesta trobada es compartiren reflexions, eines i recomanacions sobre la lectura adreçades als alumnes de secundària. S’han esbrinat múltiples experiències en l’aula, tenint en compte el còmic i les noves tecnologies, així com les novetats editorials; per incentivar el gust per la lectura perquè el professorat puga aplicar-ho en l’aula. Aquest èxit de participació també s’ha experimentat per part de les Biblioteques Municipals de València, les quals han impulsat els tallers infantils d’animació i foment lector i treballs manuals a la Plaça de València amb una afluència vora un parell de milers de xiquetes i xiquets durant el transcurs la 10a edició.