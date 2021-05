Vienna i Tomàs de los Santos omplin de música el mes de juny en el Micalet

La sala d’arts escèniques valenciana inicia la seua programació del mes de juny amb dues propostes musicals. El grup alacantí Vienna presentarà, el dissabte 5, el seu primer LP, ‘Tot allò que una vesprada morí amb les bicicletes’ (LCM Records, 2020) i, el diumenge 6, serà el torn del cantautor valencià Tomàs de los Santos, qui, acompanyat per l’actriu i directora de teatre Elsa Tronchoni, portarà al directe el seu tercer treball d’estudi: ‘La rosa als llavis’ (Bureo Música, 2021).

En primer lloc, el tàndem d’Alacant format per Pau Castillo i Arturo Pérez Deltell farà parada al Micalet per a actuar a la capital amb ‘Tot allò que una vesprada morí amb les bicicletes’, un projecte compost per 11 talls i que deu la inspiració del seu títol a un vers del poema ‘Sistemes’ de Pere Gimferrer.

Caracteritzat per lletres que reflexionen sobre els records que es van acumulant al llarg d’una vida, aquest disc transita per diferents estils musicals que comprenen des del pop a la ranxera i es completa amb les col·laboracions d’altres figures de l’escena valenciana actual, com ara La Fúmiga, El Diluvi, Pep Mirambell o Malifeta, entre altres.

Per la seua part, Tomàs de los Santos presentarà ‘La rosa als llavis’, un recull de cançons i rapsòdies basades en ‘El poema de la rosa als llavis’ (1923) de Joan Salvat-Papasseit, definit com un dels millors poemes eròtics de la literatura europea.

De los Santos torna a embarcar-se un projecte musical cinc anys després, aquesta vegada amb la col·laboració d’Elsa Tronchoni, de la mà de la qual ha construït una proposta multidisciplinària que intercala dramatúrgia, música i veu per cantar-li a l’amor.