La Generalitat Valenciana retoma el proyecto 'Construint Memòria' con el homenaje a cuatro víctimas de Sagunto del holocausto nazi

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha destacado que estos homenajes "no son ejercicios de nostalgia, sino la puesta en valor de unos testigos de coherencia, hasta el coste de la propia vida, que se proyecta hacia el presente y el futuro".

La conselleria ha retomado el proyecto 'Construint Memòria', en pausa debido a las restricciones por la COVID-19, con el homenaje a cuatro personas de la localidad de Sagunto que lucharon por la libertad y por los valores democráticos, víctimas del holocausto nazi. Un acto en el que han participado la consellera Rosa Pérez Garijo y el alcalde de Sagunto, Darío Moreno.

Durante el acto, la consellera ha entregado a representantes del ayuntamiento los 'Taulells de la Memòria' correspondientes al proyecto 'Construint Memòria', que se situarán en un lugar visible de la corporación municipal, "de forma que sus nombres y sus historias queden para siempre en el recuerdo colectivo de su localidad", ha insistido la consellera.

La ceremonia también ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Calidad Democrática, Toñi Serna; el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, además de representantes de familiares de las víctimas, de la delegación en la Comunitat Valenciana de Amical Mauthausen, así como de entidades memorialistas.

Pérez Garijo ha señalado que a través de los 'Taulells de la Memòria', con los nombres de los ajusticiados en los campos de concentración y exterminio nazis, "queremos hacer justicia a la memoria de unos individuos concretos, con nombres y apellidos, pero hacemos nuestras unas biografías que son auténticas lecciones de vida".

La consellera de Calidad Democrática ha hecho hincapié en la importancia de "luchar por los mismos valores, conscientes que las amenazas contra la libertad están siempre al acecho. Ellos lucharon y murieron para que hoy nosotros pudiéramos ser libres, y finalmente el fascismo fue derrotado".

No obstante, Pérez Garijo ha recordado que el fascismo "no fue derrotado del todo ni en todos los lugares al mismo tiempo y no para siempre. Por lo tanto, tenemos una deuda con ellos; la deuda del reconocimiento a su sacrificio y, sobre todo, la obligación de continuar la lucha que ellos sostuvieron".

"Debemos luchar por conseguir un mundo mejor, donde la justicia y la dignidad humana no sean aplastamientos por la explotación, el odio, la violencia y la fuerza", ha recalcado Pérez Garijo.

Los saguntinos homenajeados, víctimas del horror en el campo de concentración de Mauthausen, son Ramón Agustí Hervás, Juan Barberá Solá, Francisco García Ancejo y Andrés Villaplana Rius.