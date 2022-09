El Gobierno admite hasta 23 focos en tres incendios provocados por chispas junto a la vía del tren Sagunt-Teruel

La Guardia Civil localizó hasta seis focos junto a la vía del tren en la investigación del incendio forestal de Caudiel de junio, cuando se quemaron unas 150 hectáreas, determinando que fue provocado por la acción del tren de mercancías “posiblemente a causa de partículas incandescentes del sistema de frenado”.

Además, tras informar de las indagaciones realizadas al respecto por la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Segorbe, señala que durante 2022 se produjeron en la provincia otros dos incendios forestales en los términos de Caudiel (5 de abril con 14 focos detectados) y Jérica (23 de mayo con tres focos).

Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, que quería saber si había constancia de que el incendio se produjo por las chispas o si se habían detectado otros incendios o conatos por el paso de este tren, además de exigir medidas para evitar nuevos fuegos de este tipo.

En la contestación, el Ejecutivo recuerda que las comunidades autónomas son las responsables de prevención y extinción de incendios y que, por tanto, estas preguntas entran dentro del ámbito de la Generalitat.

El Gobierno destaca que Adif reactivó el 1 de junio el plan de prevención de incendios que se aplica en toda la red ferroviaria de interés general, así como que las áreas implicadas y empresas del sector se coordinan para reducir “al máximo” el riesgo y que se asegura el estado de los frenos de trenes de mercancías.

“La responsabilidad de Adif recae en una vigilancia especial en los trabajos de mantenimiento que puedan producir fuentes de ignición”, explica, y garantiza que se intensifica el control sobre los detectores de temperatura de los ejes de los trenes ante su importancia a la hora de detectar si circulan con alguna anomalía que produzca un sobrecalentamiento.

Además, subraya que todo el personal avisa de las situaciones de peligro y que, por lo que respecta a Renfe, durante 2021 y lo que va de 2022 no se ha reportado ningún incendio localizado en esa zona derivado de la actividad de la operadora.

“Escándalo”

Tras conocer la respuesta, el senador castellonense denuncia en un comunicado que “el Gobierno lanza balones fuera” y “da por válida” la situación: “Únicamente aportan datos de 2022, si lo hicieran año por año estaríamos ante un escándalo. Un tren no puede ir causando alegremente incendios y luego derivar la responsabilidad en prevenir estos o apagarlos al gobierno autonómico que no tiene competencias en ferrocarriles. Un tren que causa incendios continuos es un tren que no funciona bien y la obligación de ADIF es poner freno a esta situación y acabar con los incendios”.

En clave local, el portavoz del grupo municipal Caudiel Más Vivo-Compromís, Thomas Laimgruber critica que a esta “dejadez” del Gobierno y de Adif se suma la del gobierno local, ya que “no es ninguna novedad el abandono del entorno por el que discurre las vías” y “hay brigadas de limpieza sufragas con fondos de otras administraciones”.