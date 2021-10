El Gobierno debe 55 millones de euros a la Generalitat Valenciana por el gasto sanitario de pacientes desplazados de otros territorios

El Gobierno ha abonado, entre los años 2013 y 2020, un total de 81,91 millones de euros a la Generalitat en concepto de compensación por la atención prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes residentes en otros territorios durante sus desplazamientos de corta duración por la asistencia sanitaria de Atención Primaria y de farmacia recibida. Sin embargo, todavía se adeuda la cantidad 55,68 millones de euros por este mismo concepto correspondiente a estos mismo años.

Así se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, en la que se interesaba por el estado en el que se encuentran los fondos de garantía asistencial y el fondo de cohesión sanitaria en lo referente a la Comunitat Valenciana.

De este modo, el total distribuido con cargo al fondo extrapresupuestario por liquidación del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y del Fondo de Garantía Asistencial (Foga, creado por el real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones) a la Comunitat Valenciana por años es: 1.143.540,51 euros en 2013; 1.727.732,75 en 2014; 12.729.066,57 en 2015; 15.979.869,48 en 2016; 12.286.834,55 en 2017; 9.438.506,53 en 2018; 16.281.082,25 en 2019; y 15.326.135,45 en 2020. De modo que se ha abonado un total de 84.912.768,09 euros en estos ocho años.

Sin embargo, quedan pendientes de regularizar todavía un total de 55.679.143,84 euros, que se distribuyen de la siguiente forma: 930.989,49 euros corresponden a 2013; 1.064.198,25 de 2014; 11.388.432,60 de 2015; 4.314.291,32 de 2016; 7.816.745,11 de 2017; 11.125.701,60 de 2018; 6.537.697,35 de 2019; y, la mayor cantidad, 12.501.088,12 euros, queda pendiente de 2020.

Según lo establecido en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, los importes que restan por descontar a las comunidades autónomas con saldos negativos, "deben ser deducidos de los pagos a realizar por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de los recursos del sistema de financiación cuando se cumplan las condiciones previstas para ello", tal y como se recoge en el escrito del Gobierno.

No obstante, aclara el Ejecutivo que hasta el momento no se ha realizado ninguna transferencia en concepto de "saldos positivos dejados de percibir". Así mismo, apuntan que la dirección general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad mantienen contactos interdepartamentales y ha elevado consulta para habilitar un procedimiento que permita descontar a las autonomías con saldos negativos los importes que no han podido ser deducidos e ingresados en la cuenta extrapresupuestaria gestionada por Sanidad "para así poder compensar a aquellas los importes de los saldos positivos dejados de percibir desde el año 2013".

En agosto de 2019, el president de la Generalitat, Ximo Puig, cuantificaba en 300 millones de euros la cantidad que el Gobierno adeudaba a la Comunitat Valenciana por la prestación sanitaria prestada a los ciudadanos desplazados desde otros territorios del Estado.