El Gobierno prevé ejecutar este año 1.000 millones en obras del Corredor Mediterráneo

“El juicio sobre avances o no avances en el Corredor Mditerráneo debe ponerse en relación con la tendencia de fondo y con el compromiso con el proyecto. Hay un apoyo sostenido al mismo, que se expresa en datos y en financiación europea, como los 28 millones para el cambio de ancho Castelló-Tarragona. El Corredor Mediterráneo es irreversible, además de trabajar a favor de tendencias hoy como la descarbonización del transporte, el combate al cambio climático, el apoyo a las exportaciones, la reindustrialización y la conexión ferroportuaria”. El coordinador del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, analiza de esta manera los datos relativos a los avances de la infraestructura en los últimos años y la previsión para el presente ejercicio.

Según la información aportada por la Oficina del Corredor Mediterráneo, desde 2018 hasta junio del presente año 2023 se han licitado proyectos por valor de 5.417 millones de euros en la rama litoral de Algeciras con la frontera francesa, además del tramo Sagunt-Teruel. En el mismo periodo y los mismos tramos se han adjudicado obras por valor de 3.902 millones de euros.

Solo para este primer semestre del año se prevén licitaciones por un montante de 797,74 millones de euros, mientras que la previsión de ejecución presupuestaria para todo 2023 es de 1.027 millones de euros. Además, están previstos 281 expedientes de licitación en ese mismo período y 300 expedientes de adjudicación.

De esta forma, el Corredor Mediterráneo supera la cifra de 5.000 millones en licitaciones y se acerca a los 4.000 millones desde 2018, lo que supone “una cifra muy relevante y que muestra el compromiso sostenido con el Corredor Mediterráneo”, señala Boira.

El balance se produce después de que la plataforma Quiero Corredor se mostrara recientemente crítica con la lentitud del avance de la infraestructura.

Según la entidad, los seis hitos que estaban pendientes para 2022 lo siguen estando y son los siguientes: la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona); la finalización del tercer carril en la vía restante entre Castelló y València; la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo Moixent-La Encina; los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena; la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada; y la solución de la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla.

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, criticó: “Todo está en marcha, pero sin avances sustanciales y las obras van, pero no al ritmo que nosotros quisiéramos o que esperábamos”. “El túnel pasante de Valencia, que no está siquiera diseñado” es una de las mayores preocupaciones, ya que “mientras no esté, será el semáforo del Corredor, ahí se va a parar todo”.