El juez pregunta al Ayuntamiento de Valencia si un dirigente de Vox investigado por revelación de secretos tiene acceso a bases de datos policiales

El filtro de candidatos para las elecciones municipales de 2019 le ha costado al vicesecretario provincial de organización de Vox y asesor del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de València, Fran Egea, una imputación por un presunto delito de revelación de secretos. Un militante de la formación ultra interpuso una querella contra Egea, cargo de la máxima confianza del líder de Vox en València José María Llanos, tras enterarse de que supuestamente había obtenido sus antecedentes policiales para filtrar la idoneidad como candidato del partido.

Tras la declaración del dirigente de Vox en calidad de investigado, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Massamagrell ha emitido una providencia solicitando al Ayuntamiento de València que detalle el cargo que ejerce Fran Egea y si ha tenido acceso a bases de datos sobre antecedentes policiales.

El querellante, miembro del partido, sostiene que Fran Egea habría obtenido sus datos de antecedentes policiales a través de un supuesto contacto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para vetarlo como candidato de la formación en las elecciones municipales. El dirigente de Vox mantiene una versión diametralmente opuesta. Egea alega ante el juez que fue el querellante quien le comunicó un antecedente policial durante la fase de elaboración de las listas electorales.

Vox diseñó una suerte de filtro de sus candidatos municipales, que debían aportar un certificado de antecedentes penales. Egea declaró ante el juez, asistido por el abogado y concejal de la formación ultra en el Ayuntamiento de Valencia José Gosálbez, que no recordaba si el querellante le comunicó su antecedente policial en una conversación telefónica o presencialmente en la sede, donde recibía las consultas y dudas de los candidatos.

Egea insiste en que el dato de los antecedentes policiales no lo obtuvo de ninguna base de datos sino que se lo comunicó el querellante, quien denuncia que terceras personas tuvieron conocimiento de su imputación policial en 2004. El dirigente de Vox no recordaba la fecha exacta de la conversación pero en todo caso insiste en que fue en fechas cercanas al periodo de elaboración de las listas, cuya validación final correspondía a la sede central del partido ultra en Madrid.

"El candidato me dijo por voluntad propia datos o información personal que no he compartido con nadie, ha sido una ayuda de compañero que yo intentaba resolver", declaró Egea ante el juez el pasado 2 de febrero.

El querellante, al enterarse de la supuesta filtración de su antecedente policial, le preguntó al vicesecretario provincial de organización de Vox por la fuente de la que había obtenido la información y le solicitó varias veces una reunión con el líder de la formación en Valencia, José María Llanos, tanto por correo electrónico como por una aplicación de mensajería.

Además del antecedente policial, Egea asegura que el querellante le informó sobre su militancia anterior en el Partido Popular y en Ciudadanos. Al parecer, los antecedentes policiales y políticos del militante de Vox impidieron que se presentara en las listas electorales de una localidad de la comarca de L'Horta Nord. Según el dirigente de Vox, el candidato fallido no puso ninguna queja por dejar de encabezar la candidatura.

El juez, tras la declaración en sede judicial, pretende comprobar si el asesor de Vox ha tenido acceso en el Ayuntamiento de Valencia a base de datos sobre antecedentes policiales, según una providencia del pasado 11 de febrero. La formación ultra ha vivido un ajetreado enfrentamiento interno en Valencia que se ha saldado con denuncias por irregularidades en el proceso de primarias.