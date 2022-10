Los ecologistas de Agró exigen a la Generalitat que intervenga para salvar la Torreta del Pirata en Godella

Este jueves, 6 de octubre, el Ayuntamiento de Godella ha convocado un pleno extraordinario para aprobar la prórroga del Programa de Actuación Integrada (PAI) de los sectores 31-32 (Canyada de Trilles) y la modificación del convenio urbanístico de este polémico proyecto, que implica la destrucción del paraje natural de la Torreta del Pirata. Según denuncian desde Acció Ecologista Agró, el consistorio ha convocado el plenario sin responder ni resolver las casi 400 alegaciones presentadas durante el proceso de información pública del proyecto urbanístico, que implica la construcción de 447 viviendas.

Los ecologistas, una de las entidades que presentaron alegaciones a la prórroga del PAI y a la modificación de su convenio urbanístico, ha pedido por escrito a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que actúe de oficio para “garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental”.

En este sentido, solicitan a la Conselleria que intervenga en caso de considerar que se vulneran los derechos de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información en materia de medio ambiente, “puesto que, por ahora, el Ayuntamiento de Godella pretende aprobar este PAI sin responder ni resolver las casi 400 alegaciones presentadas por la sociedad civil”.

Además, en las alegaciones presentadas por Agró advierten al Ayuntamiento de Godella (gobernado por Compromís y PSPV) que, para desarrollar este PAI, conforme a la legalidad vigente, necesitaba una serie de permisos administrativos que tenía que otorgar la Generalitat y que no estaban entre la documentación expuesta al público.

Uno de estos permisos es una “autorización exprés” del departamento responsable en materia de medio ambiente para destruir la población de Teucrium edetanum presente en la zona a urbanizar. Este endemismo exclusivo de la provincia de València está protegido por el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, apuntan. Como especie “vigilada”, está prohibida su recolección, tala, mutilación, arranque o destrucción, “aunque la norma posibilita un alzamiento excepcional de tales prohibiciones mediante autorización exprés de la Conselleria”.

Aun así, como el Ayuntamiento de Godella “no ha contestado nuestras alegaciones, desconocemos si existe o no esta autorización y si se han establecido o no mesuras compensatorias o correctoras por la destrucción de la población de Teucrium edetanum de la Torreta del Pirata. Por este motivo, exigen a la Conselleria que les informe sobre si ha concedido o no esta autorización y, en caso de no ser así, que paralice este PAI.

Del mismo modo, solicitan a Transición Ecológica información sobre si está en marcha algún proceso de desafección o similar de la vía pecuaria del Assegador d’Ermita Nova, “puesto que en la documentación expuesta al público el tratamiento urbanístico que tenía el tramo afectado vulnera la resolución de 21 de abril de 2015, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de aprobación del Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana”. “Por supuesto, en caso de infringir este PAI la legalidad vigente en esta materia, exigimos a la Conselleria que actúe y haga cumplir la normativa correspondiente”, subrayan.

Agró espera que la Conselleria intervenga de oficio “para hacer respetar la legalidad vigente en materia de medio ambiente y salvar la Torreta del Pirata, pulmón verde de Godella y un espacio natural singular del área metropolitana de València”. Además, emplazan a todos sus socios y simpatizantes a participar en la concentración convocada este jueves, a las 18.30 horas, en el Ayuntamiento de Godella para mostrar el rechazo de la sociedad civil “a este follón urbanístico”.