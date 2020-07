Con la sentencia del TSJ que tumba un recurso contra el Plan de l'Horta, "gana el territorio"

"Guanya el territori". Así celebraba la socialista María José Salvador, vicepresidenta primera de las Corts Valencianes y exconsellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en el primer Gobierno del Botànic, la sentencia del TSJ que tumba el recurso de la promotora Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) contra el plan de l'horta de València, una norma impulsada por Salvador la pasada legislatura que fue aprobada en noviembre de 2018.

La socialista ya se mostró el pasasdo martes "muy contenta" en un mensaje publicado en su perfil de twitter, en el que recordó que el alto tribunal valenciano da la razón a la Generalitat "ante quienes nos llevaron a los tribunales". "Proteger l'Horta de València es lo que siempre hicimos", escribía.

La portavoz de Compromís del área de Territorio, Imma Orozco, también ha celebrado la sentencia del TSJ, que calificaba la resolución como "una decisión que avala el cambio de modelo territorial que impulsamos en la pasada legislatura desde la Conselleria de Política Territorial, que antepone el interés de la ciudadanía a intereses particulares, a la vez que asegura todas las garantías jurídicas".

11.000 hectáreas de suelo agrícola protegidas

“El Plan de Acción Territorial de l'Horta ha servido para proteger más de 11.000 hectáreas de suelo agrícola sometidas a una gran presión especulativa. Esta protección diferencia y añade valor al área metropolitana de València respecto de otras zonas, a la vez que contribuye a cuestiones tan fundamentales en el contexto en el que vivimos como la soberanía alimentaria y la dinamización de la economía”, subraya Orozco, quien añade: "Nuestro compromiso es mantener ese modelo de gestión del territorio a través de planes de gestión territorial que nos aseguren una ordenación coherente y sostenible y que nos garantice la resiliencia de nuestro territorio".

"Esta sentencia es un precedente que nos alienta a trabajar con más convicción, si cabe, en los planes metropolitanos que tenemos por delante en Castelló, València, Alacant y Elx, así como el de las comarcas centrales, la Vega Baja y los planes de los sistemas rurales", ha manifestado Orozco.

La sentencia rechaza todos los argumentos de Guadalmedina

La sección primera de la Sala de lo Contecioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en una sentencia del pasado 10 de julio, rechaza todos los argumentos de Inmobiliaria Guadalmedina, dando un espaldarazo a un plan que contempla la protección de 12.000 hectáreas de suelo agrícola y la recuperación como huerta de 250 hectáreas.

La promotora alegaba en su recurso que la zonificación y los niveles de protección de la huerta no están justificados, que el plan viola competencias municipales, que no contiene un análisis territorial completo, que no incorpora los requisitos de crecimiento residencial y de actividades económicas de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana y que carece de un adecuado instrumento ambiental. Alegaciones que han sido todas desestimadas por el alto tribunal.