Un poble de Castelló busca familiars de nou republicans exhumats de fosses franquistes per enterrar-los “amb dignitat”

Vistabella del Maestrat, un municipi castellonenc de la comarca de l’Alt Maestrat de tot just 334 habitants, ha llançat una campanya de localització de descendents dels nou soldats republicans afusellats per les tropes franquistes i exhumats en fosses del municipi, en ple front de batalla durant la Guerra Civil.

Les faenes d’exhumació, dirigides per l’associació científica Arqueoantro i finançats per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat, han trobat les restes de nou soldats republicans executats per les tropes franquistes els ossos de les quals van quedar escampats en fosses comunes menudes per tot el municipi.

Així doncs, el Centre d’Estudis de Penyagolosa, entre altres associacions, ha llançat una crida per a localitzar possibles descendents, mitjançant l’acarament del seu ADN, i poder enterrar-los en dos nínxols del cementeri de la localitat cedit per l’ajuntament que dirigeix Jordi Alcon, de Compromís.

El pròxim 30 de juliol, en el marc de la celebració de les XIV Jornades de Memòria Històrica de Vistabella, la localitat organitza un homenatge que inclou un acompanyament fúnebre i un enterrament en els nínxols municipals dels nou cossos “amb la dignitat que se’ls va negar”, segons han anunciat les entitats que promouen l’acte.

Es tracta del Centre d’Estudis de Penyagolosa, del Grup per la revolta de la Memòria Històrica de Castelló, les associacions de Familiars de Víctimes del Front de Llevant i Muntanyes de Llibertat, Recuperant Memòria, Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme-Plataforma Suport Querella Argentina i Arqueoantro. Els possibles descendents poden posar-se en contacte mitjançant correu electrònic (arxiuvistabella@gmail.com).

Dels nou cossos recuperats, un correspon a un soldat mort en combat prop del Mas de Marimon; dos més van ser assassinats en el moment d’entregar-se a les tropes de la Tercera Companyia del Tabor de Tetuan, a l’arribada d’aquests al Mas dels Arcs; els altres sis, pertanyents als Guàrdies d’Assalt –una de les unitats que guarnia Vistabella– van ser afusellats al Mas del Collet.

Els soldats van morir en el front o van ser afusellats entre el 2 i el 3 de juny de 1938. Els cossos seran enterrats “amb tots els honors” en el cementeri de Vistabella del Maestrat. Les entitats difonen la petició d’ajuda en xarxes socials i en diverses llengües per poder localitzar en la resta d’Espanya familiars dels dos centenars de soldats republicans desapareguts en combat en la zona.

“Mai han sabut què va passar amb ells”

Els especialistes d’Arqueoantro, que cada estiu organitzen cursos d’arqueologia forense en la zona, es guien per les fonts orals consultades per investigadors locals per localitzar les fosses improvisades a què, en plena batalla, anaven a parar els cossos dels soldats republicans afusellats. Els experts en història militar calculen que podria haver-hi 5.000 desapareguts en la zona del front de Llevant.

Les entitats també pretenen localitzar familiars dels “més de 200 soldats de l’Exèrcit Popular de la República que van morir en la defensa de Vistabella”. “Tots aquests combatents van lluitar en condicions molt dures en el front i mai van tornar a casa”, assenyalen les associacions que impulsen la cerca, que lamenten que les famílies dels soldats afusellats o morts en el front “mai han sabut què va passar amb ells ni on van llançar els seus cossos”.

“Huit dècades és massa temps per a continuar ignorant el seu sacrifici i entrega per defensar la democràcia”, conclouen.