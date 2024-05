La moral del Alcoyano se vuelve a poner a prueba para evitar el exilio

Tener “más moral que el Alcoyano'”, pese a que existen varias versiones sobre su origen, es una expresión que siempre ha significado resiliencia y lucha, dos características que necesitarán tanto la afición del equipo de fútbol del Collao como el Ayuntamiento y la sociedad civil de Alcoi en su movilización para evitar el exilio de la escuadra blanquiazul a La Nucia, a casi 50 kilómetros de distancia.

¿El motivo? Porque el dueño del CD Alcoyano es el mismo que el del Club de Fútbol la Nucía, el empresario vasco Juan Carlos Ramírez, y se queja de la falta de apoyo económico e institucional para mantener el equipo en su categoría, en Primera Federación, muy lejos de los años dorados del club. Y es que el Alcoyano, de casi 96 años de historia, vivió sus mejores momentos en los 40 del siglo pasado, cuando llegó a militar tres temporadas en Primera División. Su última temporada en primera fue la de 1950-1951, época que alternaba con la Segunda División hasta finales de la década. A la categoría de plata volvería de forma fugaz por una temporada en 2011-12. Desde entonces su trayectoria que se ha estabilizado en la Primera Federación.

En septiembre de 2022, Juan Carlos Ramírez, empresario vinculado al fútbol en otros clubes alicantinos como el Elche y el Hércules, además de ser propietario ahora del CF La Nucía -club que juega en dos categorías inferiores, en Tercera RFEF-, rescató al Alcoyano al comprar el 97% de las acciones, con el objetivo a medio plazo de alcanzar ligas profesionales. Desde entonces ha efectuado una inyección de tres millones de euros y 800.000 euros más en avales.

Pero este rescate exigía también acompañantes, afirma Carlos Ramírez, que señalaba que tras una reunión mantenida con el alcalde de Alcoi, Toni Francés, este se comprometió a realizar inversiones en las instalaciones y también ayudar a recabar apoyos en el empresariado local para conseguir colaboración económica. Pero sostiene que ninguna de las dos cosas se han producido.

Ante esta situación, Ramírez lanzó un órdago a la ciudad y a los aficionados: “Me llevo el equipo a La Nucía porque aquí no tengo apoyos. Me llevo la camiseta y la historia, el Alcoyano no desaparece. Pero sin apoyo empresarial, institucional y social no puedo seguir en Alcoi”. Así se expresaba el pasado lunes al justificar su decisión en el hecho de que en la localidad de la Marina Baixa sí tiene apoyos.

Para evitar esta marcha, el propietario del Alcoyano ha reclamado un plan de viabilidad que incluya una aportación del Ayuntamiento de 500.000 euros anuales, pasar de 1.300 a un mínimo de 2.500 abonados, y que colabore el empresariado de Alcoi económicamente en el club. Ha puesto incluso una fecha límite: el 17 de junio, día para el que ha convocado una junta general de accionistas con el único punto de orden del día del traslado del domicilio social del CD Alcoyano SAD. A todo esto la jugada podría acabar de redondearse con una permuta de campo de juego, llevando el Alcoyano a la Nucía, y a este último equipo (recordemos, de dos categorías menos) a jugar en el campo de El Collao.

Con todo, el propietario sentenciaba que todo esto puede resolverse de forma sencilla: él vende si le compran el club por los tres millones que afirma que se ha gastado en el Alcoyano.

Rechazo del Ayuntamiento y afición

Ante el órdago, el Ayuntamiento de Alcoi no se ha quedado quieto. La semana pasada los cinco partidos con representación en el consistorio (PSPV, PP, Compromís, Vox y Guanyar Alcoi) se reunieron con la Plataforma La Moral No Morirá y las peñas para firmar un manifiesto conjunto.

En este manifiesto se anuncia una unidad de acción y de respuestas frente al posible traslado para conseguir la permanencia en la ciudad; también el apoyo a la afición en la manifestación antes del último partido en casa de esta temporada y que discurrirá entre la plaza de España y el estadio; rechazar cualquier maniobra que suponga la pérdida de categoría del club; abrirse al diálogo para mejorar las infraestructuras del club; exigir la suspensión de la junta de accionistas del 17 de junio, y aprobar de urgencia por parte del Ayuntamiento que se hagan los trámites necesarios para que el CD Alcoyano sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) e instar a la Generalitat Valenciana a estudiarlo con celeridad.

Primer acercamiento

Tras la toma de posición de todas las partes, se produjo un principio de acuerdo para llegar al entendimiento. El jueves hubo una reunión entre los portavoces de cada grupo municipal, el alcalde de Alcoi -Toni Francés-, el concejal de Deportes -Alberto Belda-, el máximo accionista del CD Alcoyano -Juan Carlos Ramírez-, su presidente -Antonio Justicia-, y representantes de la Plataforma La Moral No Morirá.

En el encuentro por parte del Alcoyano se reiteraron las que entienden son sus necesidades tanto en instalaciones como en masa social y empresas colaboradoras y patrocinadores. Además el club se ha abierto a la plataforma 'La Moral No Morirá' y como gesto para llenar el estadio en el último partido se ha anunciado una reducción de precios de la entrada para Gol A y Gol B a 5 euros, mientras que en las zonas de Tribuna y Lateral será de 10 euros.

Ante este primer gesto, y sin ningún otro acuerdo, sí se ha reconocido que “hay buena voluntad y predisposición”, por lo que se han emplazado a una reunión la próxima semana.