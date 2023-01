Oltra cree “impertinente”, “inútil” e “innecesaria” la petición de incorporar a la causa en la que está investigada la grabación íntegra de 'Salvados'

La exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado alegaciones contra la petición de la asociación Gobierna-TE al juez para que los materiales íntegros de la grabación emitida el pasado diciembre en el programa 'Salvados' se incorporen a la causa en la que está siendo investigada.

Oltra considera que se trata de una solicitud “impertinente, inútil, innecesaria, inocua” y, además, “fiel reflejo” de lo que sostiene que pretende esa acusación particular: “Seguir engrosando la causa, dilatar la instrucción y desdibujar el marco objetivo de investigación en busca de 'cualquier cosa'”.

Así lo señala en un escrito al Juzgado de Instrucción número 15 de València, que investiga un presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el exmarido de Oltra y una supuesta investigación paralela abierta en el departamento que dirigía la exconsellera. En la causa hay una quincena de altos cargos y técnicos investigados.

En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, Oltra pide que no se admita esa diligencia puesto que el derecho a la prueba “no es absoluto ni incondicionado ni desapodera a los jueces de sus facultades para enjuiciar la pertinencia de las peticionadas, de modo que no tienen que admitirse necesariamente todas las solicitadas por las partes”.

Asimismo, subraya que, en esta fase, las diligencias acordadas tienen que ser “pertinentes, por su relación con el objeto del proceso” y “aptas para dar resultados útiles, lo que implica que han de ser adecuadas”, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo.

En esta línea, entiende que nada de lo que pretende la acusación particular “está relacionado con el objeto del proceso, y prueba de ello es que los motivos que invoca se limitan a exponer manifestaciones genéricas, ambiguas y tergiversadas, sin ninguna trascendencia para la causa”.

Además, critica que la parte solicitante “no tiene reparo alguno en interesar aquellos cortes que pudieran existir y que no fueron publicados, sin preocuparle lo mas mínimo la vulneración del derecho a la intimidad, ni siquiera saber si existen o de qué se habla”.

Por tanto, señala que dada la “inexistencia de hechos o indicios” hacia Oltra “que infieran la comisión de ilícito alguno, cualquier cuestión le vale a la acusación en el acometimiento personal y político y especialmente en el mantenimiento del proceso en el tiempo”. Por todo ello, pide al juez que rechace este “despropósito” de “pretensiones dilatorias y prospectivas” y no admita la petición.

La Asociación Gobierna-TE ha pedido al instructor incorporar al procedimiento la entrevista realizada a Oltra en el programa 'Salvados' de La Sexta el pasado 11 de diciembre de 2022, así como para que se haga entrega de los materiales íntegros de la grabación aún cuando no hubiesen sido emitidos.

En esa entrevista en el programa, Oltra defendió que no actuó incorrectamente en relación con el proceso en el que está imputada y por el que dimitió, una decisión que justificó en para que no se “rompiera” el gobierno del Botànic y que “el PSOE tuviera la tentación de gobernar en solitario”.

“Yo no he hecho nada, ni ilícito ni inmoral ni ilegal, actué con integridad (...) No hay aguja en el pajar, ya pueden buscar porque no se hizo nada malo”, señaló.