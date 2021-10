Activisme ciutadà en l'era de l'emergència climàtica

Hi van confluir veïns, ecologistes i joves contra el canvi climàtic. Una manifestació va recórrer aquest divendres els carrers de València per a expressar l'oposició a l'ampliació del port. “Pensem global, actuem local” era un dels lemes. Veterans activistes ciutadans des de la Comissió Ciutat-Port i Joves pel Clima van compartir una mobilització a la qual es van sumar les associacions veïnals i organitzacions ecologistes de llarg recorregut. En l'era de l'emergència climàtica es viuran més protestes d'aquest tipus.

L'ampliació del port de València divideix les forces polítiques del Pacte del Botànic, en el Govern de la Generalitat Valenciana, i l'equip de l'Ajuntament de València, ja que els socialistes donen suport al projecte, mentre Compromís i Unides Podem el rebutgen. Es tracta d'un fenomen que també es produirà sovint en aquests temps de crisi climàtica. Les grans obres polaritzaran debats en els quals es posaran a prova les proclames verdes de les formacions majoritàries. Ha ocorregut amb la polèmica per l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona i ocorre a València amb l'ampliació del port.

Aqueixa ampliació consisteix en la construcció d'un moll gegant de 134 hectàrees destinat a grans vaixells de càrrega que duplicarà la capacitat actual d'unes instal·lacions que mouen cinc milions de contenidors a l'any i serà gestionat per MSC, una de les navilieres més potents del transport marítim en el món. L'enorme dàrsena trobarà abric en uns dics ja construïts en l'època del PP al capdavant del Govern autonòmic que van endinsar més cap a l'interior de la mar un port tan poc natural com és el de València. Els efectes destructius d'aquella obra en forma d'erosió sobre les platges del sud de la ciutat, al parc natural de L’Albufera, estan més que constatats i fins i tot hi ha previstes inversions milionàries per a retornar de manera artificial tones d'arena a un litoral en reculada permanent.

Tot el projecte, que ha sigut sensiblement modificat en la seua configuració inicial (la terminal de creuers s'ha traslladat més prop del barri de Natzaret, per exemple), s'empara sota una declaració d'impacte ambiental del 2007, document desfasat que posen en qüestió els seus crítics en exigir una altra avaluació d'acord amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició ecològica que ara es proclama defensar amb èmfasi. És important tindre en compte que, segons un informe de la Unió Europea, el transport marítim, l'increment d'activitat del qual és incessant, amenaça amb frustrar l'objectiu de reduir en un 90% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en el sector logístic per a l'any 2050. Per això seria necessari avaluar, a l'efecte de la neutralitat climàtica prevista en el Green Deal, què representarà en xifres d'emissions l'augment de trànsit marítim en el port de València.

Greta Thunberg expressava les contradiccions de la situació actual en un article recent: “La negació de la crisi climàtica i ecològica és tan profunda que ja quasi ningú es dóna per assabentat. En una crisi que no s'està tractant com a tal, els successius advertiments existencials continuen ofegant-se en el flux diari de notícies i la constant marea d'accions que es fan passar per ecològiques per a llavar la imatge”.

Fins on arriba el compromís real dels governs i els partits, de la societat en general, amb els plantejaments d'un món més sostenible ja no és una qüestió teòrica, d'ubicació ideològica i oportunitat política. S'està convertint davant els nostres ulls en un problema planetari de supervivència que va molt més enllà de la pròxima cimera del clima a Glasgow. L'emergència climàtica, precisament perquè és global, exigeix canvis dràstics en l'àmbit local i porta inevitablement a xocs amb les dinàmiques globalitzadores i amb els plantejaments de tipus merament econòmic o productiu. Reducció d'emissions, economia circular, descarbonització, hidrogen verd, energies renovables, fons europeus… La política mundial s'endinsa en una època marcada per un nou llibre d'estil que espera líders capaços de portar-lo a la pràctica. Mentrestant, els corrents de fons espentaran cada vegada més l'activisme ciutadà a viure jornades com el particular Friday for future de l'altre dia a València.