La verdad sobre la dictadura de Franco

El 14 de noviembre de 2017 la cadena de televisión alemana ZDF estrenó la serie documental Die Wahrheit über Franco. Spaniens vergessene Diktatur [La verdad sobre Franco. La olvidada dictadura de España]. Tres años después, desde octubre de 2020, la serie está disponible en Netflix bajo el título “La dura verdad sobre la dictadura de Franco”. Por razones no explicadas, la serie no ha sido doblada al español ni al catalán y solo es accesible en alemán con subtítulos en español, lo cual ciertamente sesga el acceso masivo. Tal vez ese detalle no es casual.

Pensada como un documental dirigido al gran público, aporta testimonios e imágenes a lo largo de cinco capítulos sobre la biografía, el golpe militar, la guerra y las atrocidades perpetradas por la dictadura franquista. Los capítulos están sucesivamente dedicados a “El ascenso al poder”; “El nuevo régimen”; “La hora cero”; “El tiempo plomizo”; y “La verdad sobre Franco. La dictadura olvidada de España”. Todos los capítulos comienzan con la imagen del dictador y una voz en off que reza: “Francisco Franco, dictador de España. En una sangrienta guerra civil, tomó el poder y gobernó el país con mano de hierro hasta 1975.”

Más allá del error puntual, del detalle erudito no mencionado o del enfoque sesgado, que son inevitables en una serie de estas características (por ejemplo, apenas se habla de la imposición del castellano y la uniformidad imperial de España, la gran dimensión del exilio, ni de los republicanos que lucharon en la IIª Guerra Mundial, ni se hace referencia al cinismo neutralista de las democracias occidentales o al papel decisivo de la Iglesia en la propaganda del régimen), la serie ofrece un retrato psicológico de un hombre mediocre, acomplejado y cruel, que a lo largo de su vida militar hizo gala de un pragmatismo sin principios, una extremada crueldad, y un despreciable oportunismo que le permitió utilizar en su beneficio a Hitler, la Falange, la Iglesia -todos ellos sucesivos aliados imprescindibles en momentos clave-, o la ayuda de Perón en los años de autarquía, aislamiento internacional y miseria. La serie muestra la propaganda del régimen, la manipulación ideológica, la obsesión con el comunismo, el odio a la democracia republicana, el uso de la religión y la apropiación del patriotismo cuando aquella España aislada i tan miserable en lo económico, cultural o intelectual se presentaba ante la población como la envidia del mundo.

El documental se basa en el testimonio de una serie de historiadores especialistas en la biografía de Franco y la Guerra de España, como los hispanistas británicos Paul Preston y Antony Beevor, los alemanes Walther Bernecker y Carlos Collado Seidel o los historiadores españoles Ángel Viñas y Xavier Moreno Juliá. Sus comentarios se combinan con gran riqueza de imágenes y documentos audiovisuales procedentes de archivos españoles y extranjeros; también de instrumentos de propaganda como el NO-DO.

Aunque las estanterías de las librerías contienen abundantes obras sobre Franco y el franquismo, el silencio de la memoria familiar, y el miedo hacen que aún hoy la sociedad española carezca de una perspectiva desapasionada sobre la figura del dictador. La polémica en torno a las leyes de memoria democrática, las dificultades para abrir las fosas de los fusilados y así restituir la dignidad a los asesinados por el régimen franquista, indican que el entramado político, económico y militar que el franquismo tejió en España sigue atrapado por las sombras de su pasado y aún no ha transitado por el necesario proceso de catarsis. Leo que la serie ha provocado algunas reacciones en las redes sociales. Sin embargo, apenas se han hecho eco los medios. ¿Será cuestión de miserable oportunismo político? En un país liberado de sus traumas del pasado reciente, esta serie, con todas sus limitaciones, debería ser objeto de análisis y debate en centros educativos, tertulias familiares y cineforums. Pero es evidente que eso tendría lugar en otro país.