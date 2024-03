Les veritats del baròmetre municipal

Fa pocs dies, enmig del període faller i amb molt poca publicitat, es va fer públic l’últim baròmetre municipal, un anàlisi sociològic de la situació de la ciutat de València que es ve realitzant des de fa anys. Cal destacar que les mostres amb les que treballa el baròmetre (més de 2.300 entrevistes) acostumen a ser molt amples i superiors a les emprades de forma habitual en els distints estudis sociològics de la ciutat de València (al voltant de mil entrevistes com a màxim). La seua validesa, per tant, està fora de dubtes.

Em va cridar l’atenció la poca importància que va donar-li l’equip de govern municipal als resultats de l’últim baròmetre sobretot quan les enquestes es van fer entre desembre i gener d’enguany un temps ja suficient per a què es puguen veure i valorar els canvis entre l’anterior govern municipal i l’actual encapçalat per la Sra. Català sobretot en aquells temes en els quals va fer major èmfasi durant la campanya electoral: Neteja, seguretat, mobilitat, aparcament etc.

La primera conclusió que es pot treure és que en tots els “grans temes” de la Sra. Català abans indicats la situació percebuda pels valencians no millora. Abans al contrari hi ha un empitjorament general de la valoració ciutadana. Comencem per la neteja: Augmenta el percentatge de persones del 12’9% al 14’3% que consideren que és el problema més greu de la ciutat. El 36’7% dels enquestats valora que ha empitjorat. La neteja, que abans aprovava en tots els districtes, ara té ja tres districtes (Saïdia, Quatre Carreres i Benicalap) on no arriba a l’aprovat. En fi, tot un conjunt d’indicadors que ens mostren que l’arribada de la Sra. Català no s’ha traduït en una millora de la neteja municipal malgrat gaudir de la posada en marxa del nou contracte aprovat per l’anterior govern i dotat amb molts més recursos.

La seguretat és un dret bàsic de les persones. Per cert, molt apreciat per les persones amb pensament de dretes. No parlarem dels incendis ja siguen en el Saler ja en la ciutat però com passa amb les bruixes: “Haberlos haylos”. Com han vist els valencians la seua seguretat? També en este tema ha augmentat el percentatge de persones que ho consideren el problema més important de la ciutat: Del 13’4% abans al 18’9% amb la Sra. Català. D’altra banda, quasi s’ha duplicat el percentatge de persones que demanen millorar la seguretat: Del 4’7% d’abans al 8’6% amb la Sra. Català. Més d’un 50% dels enquestats manifesten haver vist en el seu barri situacions de vandalisme, baralles, robatoris o consum de drogues durant els últims tres mesos. En definitiva, tot un conjunt de dades que palesen que la seguretat no ha millorat precisament en València.

Si ens plantegem el tema de la mobilitat les valoracions van en la mateixa direcció. Així el 40’3% dels enquestats considera que la regulació de la circulació ha empitjorat. Mentre en l’anterior baròmetre de 2022 aprovava la circulació en 15 dels 19 districtes municipals ara s’ha reduït l’aprovat a 9 dels 19 districtes. També hi ha descensos en la valoració del control de la circulació que passa de 5’3 a 4’8, en el carril-bici que baixa de puntuació de 7’4 a 6’8 i en la EMT que passa d’una valoració de 7’3 a 7.

Veient estos resultats entenem perfectament les formes en què va ser presentat el Baròmetre d’enguany: Sense llum, sense cap altaveu i de la forma més dissimulada. Evidencia d’una forma contundent la diferència entre allò que es va prometre i la realitat que s’està fent i demostra que els valencians i valencianes estan percebent d’una forma clara la diferència abismal entre les promeses i la realitat quotidiana del govern municipal de la Sra. Català. Com molt bé diu l’acudit: “Obras son amores y no buenas razones”