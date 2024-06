Qué passa amb la ZBE?

El lector d'El Diari CV, sempre atent a les notícies de l'àmbit municipal de València, estarà al tant de tot el debat al voltant de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Una obligació legal que tenen totes les ciutats de més de 50.000 habitants derivada de la Llei Estatal de Canvi Climàtic i Transició Energètica per avançar en les polítiques de reducció del trànsit i de protecció de la salut.

En la nostra ciutat, fa més d'un anys, quan era responsable de la regidoria de Mobilitat Sostenible en el govern encapçalat per Compromís, els treballs pel desplegament de la ZBE estaven prou avançats: adjudicat el contracte per implantar 270 càmeres i tots els sistemes tècnològics més avançats (finançats amb 10M€ de fons europeus); adjudicada la implantació dels més de 70 sensors de qualitat de l'aire; realitzat el procés de participació per establir l'Ordenança reguladora d'este innovador sistema. No obstant, amb el canvi de govern després de les eleccions de final de maig de 2023, tot ha estat parat durant mesos i mesos, per una altra de les pensaetes de la senyora María José Catalá. Pensaeta que amagava la nula voluntat de portar endavant el Pla, perquè primer va proclamar que ací no es posaria la ZBE, però després va haver de fer marxa enrere per una investigació del Defensor del Pueblo i així es va traure de la mànega que l'APR - exacte, la tan denostada APR- seria la nostra Zona de Baixes Emissions. Un intent de fer trampes que no va passar el mínim filtre, però que en tot cas els va fer guanyar un poc de temps fins a estos dies, quan ja s'apropa el termini del 30 de juny com a data límit per tindre una ZBE que complisca els requisits de la Llei i el Pla de finançament dels Fons Europeus Next Generation.

A pesar de tots estos aplaçaments, el govern negacionista de Catalá no ha fet quasi res, més bé el contrari, negant la major, dient que no hi haurà control ni aplicació de cap regulació, incomplint flagrantment els compromisos de reducció de contaminació i emissió, de protecció de la salut i de descarbonització assumits com a Capital Verda Europea. Un gran error que podem pagar car, perquè les Zones de Baixes Emissions contribueixen a la racionalització del trànsit motoritzat i a la qualitat de l'aire, com es demostra en les més de 300 ZBE que funcionen en ciutats de tota Europa, amb dades avalades pels estudis científics que les han analitzades. Com el de la prestigiosa revista Lancet Respiratory Medicine, en un estudi denominat “Shaping urban environments to improve respiratory health: recommendations for research, planning, and policy” (Donar forma als entorns urbans per millorar la salut respiratòria: recomanacions per a la investigació, la planificació i les mesures) analitza l'impacte de les ZBE i les mesures de sostenibilitat sobre la salut. On es destaca que ‘la nostra salut i benestar haurien de ser el nucli de la planificació i l'elaboració de les polítiques dels governs’.

De fet, segons els experts la contaminació provoca més de 300mil morts directes a l'any i una disminució de l'esperança de vida de 9 mesos a tota Europa, així com una reducció del PIB del 4,6%. Amb totes estes evidències, és irresponsable i nociu no impulsar mesures de reducció del trànsit motoritzat, com fa la senyora Català. De fet, va en sentit contrari al sentit comú d'una València que ha de tindre vocació de ciutat de segle XXI i no de l'any 1960 com pretén el PP.

Seguirem instint en la necessitat de disposar de totes les ferramentes testades a tota Europa, perquè a banda de jugar amb la salut de les persones i d'incumplir la llei, és una gran irresponsabilitat aplaçar les solucions que ens permiteixen adaptar-nos al canvi climàtic que ja patim i patirem d'una manera més greu encara en el futur. Que se posen a treballar pensant en el futur de València, que Capital Verda Europea queda molt tocada quant a credibilitat internacional, prestigi que ens ha costat molts anys recuperar.