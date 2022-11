La periodista de À Punt multada durante un desahucio en Valencia: “He visto una cara de la Policía que me da miedo”

“Aún no le encuentro una explicación”, dice Pilar de la Fuente, la periodista de la televisión autonómica valenciana À Punt sancionada con la 'ley mordaza' mientras cubría un desahucio en el barrio de Orriols. La reportera, con más de dos décadas de experiencia en información judicial y de sucesos, ha vivido una “situación incómoda y kafkiana”, declara por teléfono a elDiario.es. “Siempre he considerado que la Policía Nacional es un cuerpo plenamente democrático que hace un trabajo increíble pero hoy he visto una cara de la policía que no había visto nunca y que me da miedo”, lamenta Pillar de la Fuente. “Esta no es la poli que yo conozco”, agrega.

Raquel Ejerique, directora de informativos de À Punt, ha mostrado su apoyo a la periodista sancionada. La Unió de Periodistes Valencians, asociación mayoritaria de informadores, ha criticado la actuación policial y ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno.

Pilar de la Fuente ha contado en À Punt la situación que se ha producido mientras agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se desplegaban durante un desahucio de un joven en el barrio de Orriols. Cuando ha intentado cruzar la calle para situarse en la zona donde estaba su cámara, un agente de la UIP le ha pedido el DNI. La mujer, que en ese preciso instante no portaba su documento encima, le ha dado el carnet de prensa de la televisión autonómica y le ha dicho que iba a buscar el DNI, que ha entregado al agente. “Me decía que estaba en un cordón de seguridad y que no podía pasar”, relata De la Fuente.

La policia denuncia per desobediència una periodista d'@apuntnoticies quan informava d'un desnonament a València. L'acusen de "traspassar la zona de seguretat" i "provocar la massa".



👉 Més informació: https://t.co/5ggXTaB3Sl pic.twitter.com/yk76ljDtCK — À Punt (@apunt_media) 9 de noviembre de 2022

La periodista ha alegado que estaba desarrollando su labor como informadora, protegida constitucionalmente. Cuando ha intentado recular para cruzar por otro lado, otros agentes le han bloqueado el paso. “Me han dado dos empujones en plan educado”, bromea la informadora de la cadena pública.

La Policía le ha impuesto una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como 'ley mordaza'), acusada de una presunta desobediencia. “Es falso que me haya negado a dar el DNI”, refuta la periodista.

“Nunca me había encontrado en una situación similar”

“Llevo haciendo sucesos y tribunales en prensa escrita y en televisión desde 1999 y nunca me había encontrado en una situación similar, me he sentido intimidada y creo que ha habido un abuso de autoridad”, afirma Pilar de la Fuente.

La reportera remarca que simplemente estaba informando sobre el desahucio y asegura que cuenta con videos que respaldan su versión. “Nunca me había pasado esto y, si me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera. He tenido tres problemas: una situación desagradable, el susto y una sensación de censura o de intento de intimidación a periodistas”, afirma.