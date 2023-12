La Policía Nacional detiene a dos activistas antimilitaristas por pintar de rosa un blindado del Ejército en Expojove

El pasado martes, 26 de diciembre, dos activistas antimilitaristas ('Pa(z)yasas' del 'Jejejército') se subieron a un carro de combate Centauro del Ejército expuesto en la feria infantil y juvenil Expojove disfrazados de pallasos y vertieron pintura rosa sobre el blindado mostrando carteles con lemas como 'La guerra no es un juego' y 'Desmilitaricemos Expojove'.

Este jueves, la Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre de 54 años y una mujer de 40, en relación con estos hechos ocurridos en Feria València en los que se vio implicado un Vehículo de Reconocimiento y Combate de Caballeria (VRCC) que estaba expuesto en el estand del Ejército. Se les imputan los delitos de Daños y Contra las Instituciones del Estado.

La Brigada Provincial de Información de Valencia continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.

Los activistas permanecieron alrededor de 20 minutos sobre el blindado, ante el estupor de los militares y los representantes municipales, hasta que acudieron los agentes de la Policía Local de València, quienes les condujerron fuera del recinto para identificarles.

A la entrada de la Feria, un grupo de personas protestó por la presencia del Ejército con el reparto de octavillas y mostraron pancartas en las que se podían leer lemas como 'Por una cultura de la paz y no de la guerra', 'La guerra no es un juego y las armas no educan', 'Desmilitarizaremos la educación' y 'Fuera el Ejército de Expojove' y el nombre de entidades como el Moviment d'Objecció de Consciència y Assemblea Popular València contra les guerres.

La exhibición de material bélico en Expojove ha generado polémica, ya que el Ayuntamiento de València aseguró en un escrito remitido a Compromís que no se expondría este tipo de equipamiento en una acto destinado a un público infantil y juvenil.