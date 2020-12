La policía triplica en un fin de semana las propuestas de sanción a locales por vulnerar las normas anticovid a las puertas de Navidad

En el segundo fin de semana después de abrirse las discotecas, pubs y salas de baile la Policía de la Generalitat ha triplicado el número de propuestas de sanción por vulnerar la normativa anticovid al pasar de 12 propuestas de sanción a 38. En lo que respecta al número de inspecciones ha sido muy similar, bajando mínimamente de 158 a 149.

Durante este pasado fin de semana del 18 al 20 de diciembre entre las inspecciones a establecimientos destacan en la provincia de València la localización de un restaurante ilegal, sin licencia ni permiso, con 60 personas en su interior y donde se incumplía la normativa anti COVID. En otros diez establecimientos se han realizado actas por utilización de cachimbas, exceso de aforo, bailar o no mantener la distancia de seguridad y, en uno de ellos, se detuvo a una persona por tráfico de estupefacientes. En la provincia de Alicante se inspeccionaron también una discoteca y un club.

En total, la Policía de la Generalitat ha efectuado 62 actas, 55 por no llevar mascarilla o saltarse el confinamiento nocturno y otras 7 por tenencia de drogas o armas. En los controles efectuados entre el viernes y el domingo, los agentes han advertido a 294 personas por no usar la mascarilla o hacer un uso inadecuado de la misma o por no guardar la distancia de seguridad. Además, la Unidad Adscrita ha identificado a173 vehículos y 294 personas.

Tras conocer los datos del fin de semana, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado el papel de la Policía de la Generalitat para controlar que se cumplan en los establecimientos de ocio, restauración y superficies comerciales los aforos impuestos por la autoridad sanitaria.

En este sentido, la consellera ha señalado que la Unidad Adscrita "ha incrementado desde este fin de semana en un 50% los efectivos destinados al control de los aforos y el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19".

La titular de Interior también ha recordado que para estas fiestas de Navidad se ha acordado con la Delegación del Gobierno y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias "reforzar la vigilancia de las medidas higienicosanitarias contra la COVID-19 así como del control perimetral de la Comunitat Valenciana".