El candidato de Vox condenado por violencia machista rechaza dimitir del Consell de Transparència hasta que sea “incompatible”

El candidato de Vox a la Generalitat Valenciana dejará su cargo en el Consell de Transparència cuando no pueda asumir la carga de trabajo en el organismo autonómico con la campaña electoral. Carlos Flores Juberías, designado por la dirección nacional como cabeza de lista por Valencia, rechaza dimitir hasta que sea “incompatible”, más por una cuestión de tiempo que legal, y recuerda que es deber de las Corts Valencianes renovar la composición del consejo, cuyo mandato lleva meses caducado.

Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional, ha comparecido este lunes en el Parlamento autonómico. Lo ha hecho como experto en derecho para hablar sobre la ley de Participación, que la Cámara comienza a tramitar, como ponente elegido por PP, Ciudadanos y Vox. El candidato lleva semanas en el debate parlamentario por su condena por violencia psicológica hacia su mujer en 2002, que para los grupos progresistas y para el movimiento feminista lo hace incompatible con ser un representante público. Flores Juberías es, además, miembro del Consell de Transparència desde 2016, con el apoyo mayoritario de la Cámara, gracias a un pacto en el que cada grupo escogía a un representante para el organismo y miembro de la Junta Electoral autonómica.

La sentencia condenatoria ha centrado la atención de la intervención del ponente, que a su vez se ha dedicado a expresar algunas carencias de la Ley de Participación y Fomento del Asociacionismo. El PP ha rechazado interpelar al candidato de Vox, Compromís ha criticado su presencia y en Unides Podem han optado por abandonar la comisión parlamentaria mientras estuviera presente. Vox y Ciudadanos han intervenido con normalidad, aunque el portavoz naranja, Fernando Llopis, ha cuestionado la independencia de Flores Juberías en el Consell de Transparència, dada su condición de candidato de un partido.

El PSPV es el único partido que ha aprovechado su interpelación para cargar contra el compareciente. La representante de los socialistas en la comisión, Mercedes Caballero, le ha reprochado su condena por violencia psíquica contra su exmujer, leyendo algunas de las amenazas recogidas en la sentencia condenatoria, “un delito por el que no ha mostrado un ápice de arrepentimiento”. Los socialistas han registrado una proposición no de ley para que el Parlamento autonómico le inste a dimitir y presionan al PP para renovar el Consell de Transparència y la media docena de organismos que dependen de las Corts Valencianes, para los que se requiere un acuerdo entre los socios de Gobierno y la oposición.

“Me equivoqué. Cometí un error y lo pagué sobradamente”

Con todo, el candidato de Vox defiende su participación en la comisión y su trabajo en el consejo de transparencia. “En estos momentos soy un ciudadano sin antecedentes penales en pleno uso de sus derechos, y que plantea a los ciudadanos la posibilidad de elegir la candidatura de mi partido”, ha defendido Flores Juberías en la comisión. “Yo hago campaña en los ratos que me deja mi trabajo, porque necesito trabajar para vivir, yo no gano dinero por ser candidato”, ha recalcado, indicando que no es incompatible pertenecer a un partido con trabajar en el organismo. “Si renunciase ahora al Consejo de Transparencia, el trabajo que ahora hacemos cinco miembros tendrían que hacerlo cuatro”, ha agregado, criticando que PP y PSOE no se pongan de acuerdo para la renovación del organismo.

Sobre la sentencia, que recoge vejaciones y amenazas, ha respondido a la diputada socialista: “Me equivoqué. Cometí un error y lo pagué sobradamente”. “Soy un ciudadano en pleno uso de sus derechos”, ha incidido. Tras la comisión, a preguntas de la prensa, el candidato ha marcado la campaña electoral como frontera para dimitir, sin señalar una fecha exacta: la publicación de las listas en el boletín oficial, la convocatoria de disolución de las Corts o el inicio de los actos de partido. “Me paseo sin ninguna cuenta pendiente con la justicia, las que tuve ya las saldé”, defiende el candidato.