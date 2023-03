Ciudadanos pierde su representación en la Diputación de Alicante con la última tránsfuga

Ciudadanos pierde por completo su representación en la Diputación de Alicante. La última diputada de la formación naranja y vicepresidenta segunda de la corporación que dirige Carlos Mazón, Julia Parra, acaba de anunciar su baja del partido. Lo hace apenas 24 horas después de que el líder de la formación, Carlos Pérez-Nievas, y la portavoz valenciana, Mamen Peris, se reunieran con ella para trasladarle una posible ruptura del pacto de gobierno con el PP en la Diputación.

El miércoles los dirigentes se desplazaron a Alicante y exigieron a Mazón la destitución de Javier Gutiérrez, expulsado de Ciudadanos y al que el dirigente popular mantiene en sus competencias. El también presidente del PP valenciano se encontraba en València, visitando fallas, primero con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; después con Alberto Núñez Feijóo.

En un comunicado remitido por Parra a los medios, la diputada califica a los dirigentes de su partido como “emisarios de Ximo Puig” y “de la izquierda radical” y denuncia que acudieron a amenazarla con un ultimátum. “Los dos recaderos de Ximo Puig solo vinieron a amenazarme y a darme un ultimátum. No vinieron a dialogar ni a escuchar. No vinieron a hablar de la gestión y de los intereses de los ciudadanos y de los ayuntamientos de esta provincia. Por más que yo intentaba hablarles de la realidad y de lo que necesitan los ciudadanos de a pie y los municipios, no quisieron escuchar. Vinieron a escenificar una farsa. Solo les importaba desactivar a esta institución con un interés puramente electoralista”, asegura.

En el texto, la ya ex de Ciudadanos apunta: “Me avergüenzo profundamente de hasta dónde ha degenerado este partido y sus dirigentes. Se han convertido en marionetas del Gobierno de Ximo Puig con la esperanza de tener alguna posibilidad de seguir en la escena política”. Por ello, concluye, “he tomado la decisión de darme de baja de un partido a la deriva al que ya no reconozco”. De renunciar al escaño, nada dice.

Aitana Mas: “Me recuerda más a Zaplana”

Por otra parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha calificado de “transfuguismo” la marcha de Javier Gutiérrez del grupo de Ciudadanos en la Diputación de Alicante y el hecho de que continúe en el gobierno de Carlos Mazón: “A mí esto me sonaba más a la época de Zaplana que a la de Mazón, pero por lo visto, hay prácticas que se heredan”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde se ha mostrado partidaria de reactivar el Pacto Antitransfuguismo en la Comunitat Valenciana y ha criticado al PP porque esta práctica ha sido la “tónica habitual” en Alicante.