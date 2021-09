Compromís y Unides Podem apartan del debate parlamentario las fricciones con el PSPV

Del mismo modo que los socios parlamentarios reclamaron a Ximo Puig más cogobernanza en el debate de política general, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida han decidido aparcar de las resoluciones dos de las cuestiones que causan mayor fricción en el Gobierno progresista. Ni la tasa turística ni la paralización de la ampliación del Puerto de Valencia se han incluido en las propuestas que serán debatidas este miércoles, preservando así la unidad de acción 'botánica' y evitando divisiones en el voto de la bancada izquierda.

Los representantes de las tres formaciones que sustentan al Gobierno del Botánico presentaron el lunes por la noche una docena de propuestas de resolución -siguiendo el límite marcado en debates anteriores-, una suerte de deberes que los grupos parlamentarios ponen al Ejecutivo una vez este ha planteado sus líneas maestras. Estas se centran en el refuerzo del Estado de Bienestar, como apuntó Ximo Puig en su discurso, y en la lucha contra la precarización de distintos ámbitos de la vida.

Las propuestas de resolución recogen aportaciones como la agencia pública de energía, la actualización de la estrategia de salud mental para que recoja el impacto de la pandemia, medidas de fiscalidad verde o el impulso a la movilidad sostenible. También reforzar políticas que han sido 'marca botánica' como la renta valenciana de inclusión o las medidas contra la violencia machista y la ley valenciana contra el cambio climático. Entre las reivindicaciones estatales, reclaman al Gobierno el cambio en el sistema de financiación autonómica, la condonación de la deuda histórica, una armonización fiscal -con grandes impuestos comunes-, la transferencia del servicio de trenes de cercanías y una ley de vivienda que evite los desahucios a familias vulnerables y fomente el alquiler asequible.

Este martes, antes de la Junta de Síndics, los portavoces de los grupos del Pacte del Botànic han remarcado la "unidad" de los socios. La portavoz adjunta de los socialistas, Carmen Martínez, ha apuntado a la "larga vida" que le queda al pacto progresista pese a "los diferentes matices que pueden tener al ser fuerzas políticas diferentes". Desde Compromís, Fran Ferri ha remarcado que la unidad del Botànic está "más viva que nunca" y ha destacado que sus propuestas "reivindican derechos frente a una derecha que no plantea ninguna alternativa ni propuesta más allá de recortar derechos y volver a la corrupción", en la misma línea que la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima. "Las medidas son de consenso", insisten los grupos parlamentarios.

No obstante, esa apelación a la unidad no implica renunciar a plantear la tasa turística o la oposición a la ampliación portuaria en otros foros. La comisión que negocia las líneas políticas de los presupuestos debatirá la propuesta de gravamen, como apuntaron Mónica Oltra y Héctor Illueca en su primer encuentro entre vicepresidentes. Ambas formaciones dejaron claro durante su intervención del lunes que estas medidas son prioritarias aunque no gusten a su tercer socio. Este martes, tras reunirse los portavoces, Lima ha incidido en que el debate sobre la tasa turística "todavía no se ha producido" en el seno del Pacte del Botànic. "Ese tema hay que negociarlo en los presupuestos", insisten en Compromís.