Enric Morera: “He pasado una etapa, me veo trabajando en una acción más directa y no tan institucional”

Las primarias de Compromís que consolidan su participación interna y afianzan a Joan Baldoví como referente también ponen el foco en otro dirigente valencianista: Enric Morera. El político, un histórico de Més (que participó en la fundación del Bloc), y la segunda institución en la Comunitat Valenciana, presidente del Parlamento autonómico, puede ver peligrar su posición en la Cámara por el resultado de las primarias.

La consulta interna, tras aplicar las correcciones de paridad, pluralidad política y edad, deja al dirigente, que fue cabeza de lista en 2015 junto a Mónica Oltra, en el puesto número 11 por la circunscripción de Valencia, un lugar complicado de alcanzar para la coalición. Hacerlo implicaría tener su mejor resultado histórico, en un contexto que no parece ser el más beneficioso para los valencianistas tras un año de conflicto en la coalición. En los últimos comicios, Compromís obtuvo 9 diputados en esta circunscripción, así que algunas cabezas se plantean qué ocurrirá con uno de sus referentes si no se mejoran los resultados en las elecciones de mayo.

Pese a las predicciones, el presidente de la Cámara autonómica no parece especialmente preocupado. “Podemos estar orgullosos del trabajo que se ha hecho en las primarias. El resultado es el que es. Mi convicción es finalizar la legislatura, trabajar y colaborar para que haya un tercer Gobierno del Botánico y Compromís tenga un peso decisivo”, aseguraba el Morera este martes tras la junta de portavoces. De sus declaraciones se deduce el interés por participar en el Ejecutivo autonómico si se reedita el pacto de izquierdas, aunque las opciones, con el actual esquema de reparto de responsabilidades, serían escasas. Podría ocupar la Conselleria de Economía Sostenible, dado que Rafael Climent no se ha presentado al proceso interno en esta ocasión y queda a disposición del partido.

Morera, que ha reiterado su apoyo a Joan Baldoví, candidato a la Generalitat y Aitana Mas, cabeza de lista por Alicante y actual vicepresidenta del Consell, centrará sus esfuerzos en reforzar la campaña de la coalición, arrimando el hombro. “Yo siempre estaré dispuesto a colaborar para hacer más fuerte o más grande Compromís y aportar mi experiencia para ganar las elecciones”, afirmaba.

“No hace falta que me busquen ningún lugar. Tengo la experiencia suficiente para desarrollar el trabajo en otros ámbitos, como el de gobierno o lo que sea”, respondía, preguntado sobre si el partido le ha hecho alguna oferta, para después insistir en que se ve “con fuerza” para asumir cualquier reto político. “No hace falta que nadie se preocupe por mí. Tengo bagaje, experiencia y capacidad para estar aquí o en el mundo privado”, ha insistido, confiando en que le avala su trayectoria como presidente del Parlamento autonómico durante dos legislaturas, aunque admite que le gustaría explorar otros perfiles, como el del Gobierno: “Creo que he pasado una etapa. Me veo con ganas y experiencia para trabajar en una acción más directa y no tanto institucional”.

Con todo, el dirigente prefiere centrar sus esfuerzos en la campaña electoral, para reforzar la coalición e impulsar cuestiones pendientes, como la financiación autonómica o el derecho civil valenciano. “Hay una agenda valenciana importante y necesitamos todas las capacidades para llevarla a cabo . Tras dos legislaturas de reparar el agujero donde estábamos y mejorar muchísimo las condiciones de vida de los valencianos, ahora toca edificar un valencianismo y un autogobierno completo”. Y ha enfatizado, sobre su futura ocupación: “Creo que tenemos unas cartas muy valiosas para afrontar las elecciones. No es una cuestión personal mía, es una decisión de equipo y proyecto. Vamos paso a paso, primero toca ganar el 28 de mayo”.