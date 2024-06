Feijóo lo fía todo al voto contra la amnistía y contra Sánchez: “Estamos sufriendo el peor Gobierno de la democracia española”

El PP saca la artillería en su última jornada de campaña electoral. Vídeos fake sobre los socialistas con Zapatero en el foco, manipulación de carteles electorales que imitan el logo del PSOE, y un tono cada vez más bronco en los discursos. Los populares quieren hacer saber a la ciudadanía que son la opción útil para “sacar” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Moncloa y plantean los comicios del próximo domingo como un nuevo plebiscito a los socialistas. Y para ello, nada como atacar al líder.

El cierre de campaña de los populares ha sido una sucesión de golpes al presidente del Gobierno. Mientras la cabeza de lista al Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, ha instado a los ciudadanos a votar para “darle donde duele” al líder socialista -“Somos el voto que mas duele a Sánchez y por eso hay que darle donde más le duele”-, el director de campaña y también candidato, Esteban González Pons, ha comparado al presidente con una plaga y ha invitado a votar para “matar al bicho” en lugar de “engordarlo”. Los ataques a la mujer del presidente han sido una constante entre los oradores, acusándola de corrupción. Pero no deben considerar que sea suficiente: l artífice de la campaña electoral ha rescatado la idea de un resultado ajustado entre los dos grandes partidos para decir que “si el domingo por la noche Sánchez ha empatado, se queda, y nosotros... no voy a decir cómo, pero también”.

Mientras, los líderes valencianos aprovechaban para azotar a la cabeza de cartel del PSOE, la ministra Teresa Ribera. El conflicto con el agua de l'Albufera y el trasvase del Tajo al Segura, los temas habituales para censurar la actuación de una ministra, que, apuntan, “no debería llegar ni a la vuelta de la esquina”.

Tras los golpes de calentamiento, más fuertes que lo habitual, salió el líder, que ha marcado la corrupción y la amnistía como temas de campaña. Así, de hecho, sonaba la canción que los populares han creado para la campaña, que recoge su lema “tu voto es la respuesta” y habla de “mentiras, corrupción y amnistía”. Para Feijoó, Sánchez les “avergüenza” como españoles y se “mofa de los españoles” por “pasear por los mítines” a una persona que está “siendo investigada por la justicia para reírse de todos”, en referencia a Begoña Gómez.

“No vamos a permitir que en una democracia europea decida sobre los delitos de corrupcion aquellos que han cometido corrupción.... ni aquellos que asisten a los mitines del PSOE”, ha enunciado el dirigente popular, que ha llamado al presidente impostor.

Feijóo ha considerado que todos las actuaciones del Gobierno en las últimas semanas solo obedecen a su “afán por tapar las sospechas de corrupción”. “Sospechas que van más allá de un caso de corrupción. Es que estamos llenos de casos de corrupción. Si cada día aparece uno nuevo” insiste.

Con estos argumentos, el líder de los populares considera que los ciudadanos están “sufriendo el peor Gobierno de la democracia española”, que “estudiaremos en los libros de historia” y plantea el voto al PP como el voto contra la corrupción.

Con todo, los populares, que comenzaron la campaña convencidos de tener una gran ventaja, creen ahora que con el domingo no es suficiente para tumbar a Sánchez. “El domingo no bastará, pero sin el domingo no vamos a conseguir el cambio político en España”, enunciaba Feijoó.