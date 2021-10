El Gobierno valenciano negocia 'in extremis' los presupuestos de la recuperación

Ya es tradición en el Ejecutivo de coalición del Gobierno del Pacto del Botánico apurar hasta el final los plazos de negociación de los presupuestos. Ejercicio tras ejercicio, el conseller de Hacienda y el presidente de las Corts Valencianes aplauden que se aprueben "en tiempo y forma", es decir: que se presenten antes del la medianoche del 31 de octubre y se aprueben antes de Navidad, para entrar en vigor el 1 de enero. Y ejercicio tras ejercicio, las negociaciones van bien. Hasta que dejan de ir.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anticipaba este miércoles en la sesión de control de las Corts Valencianes que la deliberación está siendo enrevesada. Siempre se da una "situación compleja a la hora de elaborar presupuestos", ha respondido a la portavoz de Unidas Podem, Pilar Lima, un socio de gobierno que ha comenzado a adquirir un carácter más beligerante frente a la contemporización que caracterizó a su primera etapa botánica.

En un evidente mensaje a sus socios de Gobierno, el dirigente socialista ha indicado que las cuentas públicas, de las que no se conoce dato alguno hasta la fecha, incluirán más de 16.000 millones de euros para las áreas de Sanidad, Educación, Igualdad, Vivienda y Empleo. "O alguno más", ironizan los otros socios, que creen que el presidente se arriesga al dar unas cifras que no están cerradas en la negociación más discreta hasta la fecha.

Ni los miembros de la mesa política que por primera vez diseña los presupuestos, ni los interlocutores de las fuerzas políticas han avanzado cuestión alguna sobre la negociación, más allá de que "se están cuadrando los ingresos con los gastos", que es, básicamente, en lo que consiste realizar un presupuesto. Y el conflicto radica en la propia idiosincrasia de los presupuestos: repartir los fondos por departamentos y partidas.

La mesa, creada por petición de los vicepresidentes Mónica Oltra y Héctor Illueca, de Compromís y Unides Podem, se ha reunido prácticamente a diario desde hace un mes, hasta que este lunes quedó encallada. Las razones aducidas son que no llegó en el momento el documento de Hacienda con los últimos ajustes de ingresos acordados y ello ha provocado un día de retraso en el proceso de decisión.

Durante este miércoles los seis representantes de los partidos y la directora general de Presupuestos, Eva Martínez, que ejerce de relatora e interlocutora con Hacienda, se encuentran prácticamente confinados, apurando el plazo legal para presentar el anteproyecto. Lo habitual en este proceso es que el pleno del Consell, que se celebra los viernes, apruebe el anteproyecto y se haga entrega del mismo a las Corts Valencianes. Según la norma, el plazo dicta que puede hacerse entrega antes de la medianoche del 31 de octubre, que este año coincide con domingo. Fuentes socialistas ya han deslizado la posibilidad de estirar el plazo hasta su máximo legal, con un pleno extraordinario en la víspera del día de todos los santos, para continuar la discusión hasta que todos los departamentos realicen los ajustes necesarios. Todas las conselleries se han comprometido a rebajar sus planteamientos iniciales, informan fuentes conocedoras de la negociación.

Otras fuentes recalcan que en estas cuentas hay menos fondos provenientes del Gobierno central en comparación con las anteriores, dado que no hay una partida extraordinaria para hacer frente a la Covid, e invitan a las conselleries a reducir sus expectativas de gasto. Los departamentos aludidos exigen que se reclamen más fondos al Estado y la búsqueda de otras vías de financiación, dado que los fondos europeos van dirigidos a partidas concretas. Así, reclaman poder ejecutar las políticas públicas previstas en la hoja de ruta del Acuerdo del Botánico que no dependen de Bruselas, aunque liberen fondos de otros programas.

Los negociadores insisten en que se trata de un trabajo técnico y que no hay discusión sobre el fondo de las políticas. "El criterio de hasta donde se puede llegar lo establece la comisión política y no Hacienda. Se apurarán plazos, como no puede ser de otra forma, dada la complejidad, pero no hay un debate de fondo sobre los criterios", apuntan.

La comisión tiene la tarde y noche del miércoles para cerrar un acuerdo si la meta es presentar las cuentas el viernes, dado que los técnicos de Hacienda necesitan al menos una jornada laboral para trasladar el acuerdo al programa informático. "Trabajan a destajo", indican fuentes cercanas. De lo contrario, se habilitará el pleno extraordinario el domingo. El misterio se desvelará este viernes con la presencia -o ausencia- del conseller de Hacienda en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell junto a la vicepresidenta Mónica Oltra. Del powerpoint dependerá que los trabajadores de Hacienda y de las Corts Valencianes tengan un día festivo.