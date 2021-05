Bonig renuncia a su acta de diputada en las Corts Valencianes tras ser relegada por Casado: "Me hubiera gustado tener una segunda oportunidad"

Isabel Bonig ha anunciado en rueda de prensa que deja su acta como diputada del PP en las Corts Valencianes, además de renunciar a la reelección a la presidencia del partido. "Me hubiera gustado tener una segunda oportunidad", afirma la exdirigente, apartada por la dirección de Pablo Casado.

La todavía presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, deja este jueves su acta como diputada autonómica. Bonig ha trasladado su decisión horas antes de la junta directiva regional que convocará el congreso para elegir a un nuevo dirigente. La presidenta se mantendrá como dirigente del partido hasta que llegue el congreso para evitar un vacío legal o la creación de una gestora autonómica.

La presidenta popular comunicó el lunes a la dirección nacional que no optaría a la reelección, pese a que en los últimos años ha manifestado su interés en seguir a la cabeza del PPCV. La dirección, desde la sede de la madrileña calle de Génova, llevaba semanas presionando a la dirigente para que no compitiera en el proceso y apuntando su preferencia por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y su interés en tener un congreso pacífico. La decisión de Bonig allana el terreno.

"Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección nacional", ha reconocido Bonig, que seguirá como militante del partido, desde donde da "el beneplácito a los que sí la tienen". "Me hubiera gustado tener una segunda oportunidad", se ha quejado, de concurrir a la reelección y a la presidencia de la Generalitat, para "demostrar que tenemos proyecto".

Aunque la dirigente afirma respetar la legitimidad del liderazgo de Pablo Casado, que venció en las primarias, se marcha cargando contra las formas de la dirección. "Estar trabajando" por "recuperar" el partido "me ha impedido ganarme el favor de las estructuras", ha asegurado, señalando que no se arrepiente de "ser coherente". En aras de esa coherencia, ha decidido abandonar el Parlamento valenciano.

Bonig, que considera que las regiones mediterráneas han sido "la avanzadilla" de las políticas en España, ha indicado que ella "sembró" las bases de "lo que Ayuso y otros compañeros" han recogido: "Hablé de libertad, de recuperar el alma, de la batalla cultural, sin complejos".

La exdirigente ha recordado a sus padres políticos, Francisco Camps y Alberto Fabra, que le dieron la confianza para formar parte del Gobierno y ha pedido perdón por la reprobación que ella y el grupo parlamentario que dirigía hicieron de Rita Barberá cuando estaba implicada en el caso Taula, una acción que le criticaron los sectores más duros del PP.