La llei de benestar animal valenciana preveu sancions de fins a 45.000 euros per maltractament, sense comptar festejos taurins ni gossos de caça

El parlament valencià aprova dijous la Llei de benestar animal, una norma que actualitza el text del 1994 i estableix un ampli règim d’obligacions per als responsables dels animals de companyia. Els animals tenen consideració d’éssers sentents i, per tant, els seus propietaris tenen l’obligació de tractar-los com a éssers “amb capacitat per a tindre experiències com dolor i plaer”. El sacrifici zero és l’objectiu final del text autonòmic, que fa prevaldre l’adopció, fa obligatòria la identificació i el registre dels animals domèstics, i delimita la cria i la venda queda als professionals autoritzats.

La brega estatal ha entelat el debat autonòmic, impedint una votació per unanimitat, malgrat les aportacions i la negociació amb el PP i Ciutadans. Segons l’exposició de vot manifestada dimecres, només donaran suport a la norma el PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, que fa mesos que negocien article per article la norma. “Ni és una llei anticaça, ni és una llei contra el món rural. Regula la relació entre els animals de companyia i els humans; entenent que els gossos de caça són animals de companyia”, ha manifestat Beatriu Gascó, diputada d’Unides Podem, en el debat, on ha afirmat que “la federació de caça ha fet pressió fins a l’últim moment”, cosa que han reconegut Compromís i el PSPV. Els gossos de caça són considerats animals de companyia, però les lesions que puguen patir quedaran fora de la definició en el cas de maltractament.

Amb el text legal valencià es prohibeixen certes activitats esportives per crueltat i els espectacles circenses itinerants amb animals. La llei no s’aplica a festejos taurins autoritzats, fauna silvestre ni animals de producció agrícola o cinegètica, ni els que s’empren amb finalitats experimentals, que tenen regulació pròpia. Sobre el maltractament animal, queda definit de la manera següent: “Conducta per la qual, per qualsevol mitjà o procediment, s’exerceix una acció o omissió o comportament violent sobre un animal que provoque lesions que menyscaben greument la seua salut, llevat de les possibles lesions que pogueren patir els animals de companyia que fan tasques o activitats específiques en l’exercici de les seues funcions específiques, o que el sotmeten a explotació sexual, o abandó en condicions en què puga perillar la seua vida o la integritat”. Serà objecte de les sancions de més gravetat.

La llei estableix un ampli règim de prohibicions i les sancions corresponents. Queda prohibit el sacrifici d’animals (llevat dels supòsits previstos), el maltractament, l’abandó, la mutilació, mantindre els animals de companyia lligats permanentment, no proporcionar-los aliment o aigua suficient, subministrar-los drogues o medicaments sense supervisió veterinària, cria i comercialització sense llicència, deixar els animals en vehicles sense supervisió, preparar-los per a baralles, usar els espais públics per a l’ensinistrament, usar collars d’estrenyiment, tinença i cria d’animals salvatges o que no s’adapten a la convivència humana, explotació que implique un abús fisiològic, venda entre particulars o venda ambulant, així com la incitació al maltractament. Pel que fa a les multes, en els casos lleus –no identificar l’animal, no atendre’l correctament, no retirar els excrements, van de 100 a 3.000 euros; les molt greus –sacrifici, maltractament, explotació–, de 9.001 a 45.000 euros, que poden implicar el decomís de l’animal.

Els animals de companyia estan subjectes a identificació i s’han de donar d’alta en un registre, amb les dades de la persona responsable legal. Quant a l’esterilització, s’obliga a esterilitzar els animals de l’espècie canina que no estiguen controlats, els animals abandonats o errants provinents de centres d’acolliment i les colònies felines. Es regulen els centres de cria i venda d’animals de companyia, l’obligació de certificar la seua salut i de vendre’ls identificats; també es regulen les cases d’acolliment i les colònies felines. Sobre aquestes últimes, s’estableix una “gestió integral ètica de les colònies felines”, que serà responsabilitat dels ajuntaments, que podran aplicar una taxa per tinença d’animals, per sufragar les despeses associades a la norma. També s’obri la via per a regular quants animals pot haver-hi en un domicili, sempre tenint en compte les seues característiques. Des de l’entrada en vigor de la llei, els propietaris tindran sis mesos per a tramitar els permisos oportuns i inscriure als animals en un registre de caràcter supramunicipal.

Compromís i Unides Podem mantenen fins al final del debat una esmena per a eliminar el tir de colom, una modalitat de caça en què es llança l’animal viu, a mà o en un canó mecànic, i s’abat al vol. Els partits negocien amb el PSPV perquè se sume a aquesta esmena i aconseguir aprovar-la.

Vox amenaça de recórrer al Constitucional la norma perquè considera que entra en contradicció. “Posem a la disposició de la federació de caça els nostres 52 diputats”, indica el grup d’extrema dreta. “Els animals no tenen drets, perquè no tenen obligacions”, argumenten.